Заявки на торговлю природным газом подали шесть компаний

 

Фото: ALEXANDER ZOBIN / AFP

Сегодня заявки на включение в регистр торговцев природным газом подали шесть компаний.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), заявки подали АО «Латвияс газе», ООО «Enefit», АО «AJ Power Gas», ООО «ESK Sistеmas» и ООО «Frenzo».

Представитель АО «Latvenergo» Андрис Сикснис сегодня во второй половине дня сообщил агентству ЛЕТА, что «Latvenergo» также подало в КРОУ заявку на торговлю газом.

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«Участие в торговле газом - шаг в направлении диверсификации продуктов «Latvenergo«. Цель среднесрочной стратегии деятельности концерна - укрепить экономически обоснованные позиции на домашних рынках, оценивая при этом возможности новой деятельности - новые рынки и с точки зрения предлагаемых продуктов и, возможно, с точки зрения географического покрытия», - сказал он.

Как сообщалось, предприятия, которые хотят заниматься торговлей природным газом, с 10 февраля могут зарегистрироваться в соответствующем регистре. Для этого необходимо заполнить и отправить в КРОУ заявление о регистрации, которое доступно на ее сайте.

После этой даты цена на природный газ, как сейчас цена на электроэнергию, будет формироваться в результате конкуренции на рынке.

Как указали в КРОУ, в связи с открытием рынка природного газа юридические лица до 15 июня этого года должны выбрать поставщика газа и заключить с ним договор. Если новый договор не будет заключен, до 1 июля 2017 года природный газ им будет поставлять действующий торговец в соответствии с действующими дифференцированными конечными тарифами, а после 1 июля - по утвержденной регулятором цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.

Домашним хозяйствам после открытия рынка необязательно выбирать нового поставщика природного газа или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства будут продолжать покупать природный газ у имеющегося торговца, то они как связанные пользователи будут получать газ по установленной КРОУ цене. Обязательство поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене установлен для АО «Латвияс газе» как публичного торговца природным газом до 2019 года.

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