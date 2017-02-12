«Dzintars» отправил первые партии товара в Египет и Ирак

Латвийский производитель косметики «Dzintars» в этом году отправил первые партии товаров в Египет и Ирак, сообщила агентству ЛЕТА представитель компании Линда Белаша.

В Египте еще продолжается сертификация товаров, добавила она, а в Ираке она завершена.

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В ноябре прошлого года был растаможен первый груз, отправленный в Китай, напомнила Белаша. Следующая поставка в эту страну планируется во втором квартале этого года после согласования ассортимента и объемов, сообщила она.

Параллельно предприятие продолжает разрабатывать особую линию косметики с антисмоговым эффектом, поскольку воздух в Китае сильно загрязнен.

Как сообщалось, 18 января этого года суд Земгальского предместья Риги утвердил АО «Dzintars» план процесса правовой защиты. На выполнение указанных в плане мер предприятию дано два года.

Ранее в «Dzintars» заявили, что два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.

Оборот «Dzintars» в прошлом году составил 5,91 млн евро, что на 7% меньше, чем годом ранее, а убытки выросли на 76% до 2,63 млн евро.

«Dzintars» производит парфюмерию и биокосметику. В его ассортимент входит более 1000 видов продукции.