Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

В прошлом году по сравнению с 2015 годом объемы строительной продукции в сопоставимых ценах по календарно выровненным данным сократились на 17,8% и в фактических ценах составили 1,426 млрд евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе объемы строительства инженерных сооружений, составляющие 40,7% всего строительства, в 2016 году уменьшились на 33,3%.

В 2016 году спад отмечен почти во всех сферах инженерного строительства, в том числе портов, водных путей, дамб и других гидротехнических сооружений - на 31,3%, мостов, эстакад и туннелей - на 29,9%, автодорог, улиц, дорог, взлетно-посадочных полос и железных дорог - на 29,5%. В прокладке трубопроводов местного значения и кабелей спад составил 11,5%. Выросли объемы строительства магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач - на 6,2%.

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Объемы строительства зданий в прошлом году сократились на 2,2%. Спад в секторе нежилых зданий составил 4%, прирост в строительстве жилых домов - 2%.

В четвертом квартале 2016 года по сравнению с четвертым кварталом 2015 года объемы строительной продукции в сопоставимых ценах по календарно выровненным данным сократились на 11,8% и в фактических ценах составили 441 млн евро.

Объемы строительства инженерных сооружений уменьшились на 28,5%. На показатели повлияло уменьшение строительства мостов и туннелей на 50,6%, автодорог, улиц, дорог, взлетно-посадочных полос и железных дорог - на 25,9%, портов, водных путей, дамб и других гидротехнических сооружений - на 15,1%. В свою очередь прирост объема строительства магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач составил 8,8%.

Строительство зданий выросло на 6,1%, в том числе жилых домов - на 36,5%, а в секторе нежилых зданий отмечен спад на 2,1%.

В четвертом квартале 2016 года по сравнению третьим кварталом объемы строительной продукции в сопоставимых ценах по сезонно выровненным данным увеличились на 2,6%, в том числе объемы строительства зданий - на 5,8%, инженерных сооружений - на 2,5%.

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