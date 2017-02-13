Аугулис и Ушаков договорились о сотрудничестве в реализации проекта «Rail Baltica»

Министр сообщения Улдис Аугулис (СЗК) и мэр Риги Нил Ушаков («Согласие») концептуально договорились о дальнейшем сотрудничестве в реализации проекта «Rail Baltica».

В ближайшее время планируется подписать с Рижской думой меморандум о сотрудничестве, призванный способствовать осуществлению проекта в столице.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения, во время встречи с Ушаковым Аугулис указал на важную роль Риги в реализации проекта и на предстоящие в ходе нее изменения в центре столицы.

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Как отметили Аугулис и Ушаков, в результате реализации проекта «Rail Baltica» Рижский центральный железнодорожный вокзал должен стать дружественным для жителей и пассажиров, доступным, современным мультимодальным транспортным узлом, который будет способствовать развитию города. Его проектирование планируется закончить в 2019, а строительство - в 2022 году.