Аугулис и Ушаков договорились о сотрудничестве в реализации проекта «Rail Baltica»

Министр сообщения Улдис Аугулис (СЗК) и мэр Риги Нил Ушаков («Согласие») концептуально договорились о дальнейшем сотрудничестве в реализации проекта «Rail Baltica».
- «RB Rail» подало новую заявку на софинансирование ЕС по «Rail Baltica» 7 февраля 2017 г.
- Балтийские страны не опасаются сокращения финансирования проекта «Rail Balticа» 31 января 2017 г.
- Премьер-министры стран Балтии подписали соглашение по Rail Baltica 31 января 2017 г.
В ближайшее время планируется подписать с Рижской думой меморандум о сотрудничестве, призванный способствовать осуществлению проекта в столице.
Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения, во время встречи с Ушаковым Аугулис указал на важную роль Риги в реализации проекта и на предстоящие в ходе нее изменения в центре столицы.
Как отметили Аугулис и Ушаков, в результате реализации проекта «Rail Baltica» Рижский центральный железнодорожный вокзал должен стать дружественным для жителей и пассажиров, доступным, современным мультимодальным транспортным узлом, который будет способствовать развитию города. Его проектирование планируется закончить в 2019, а строительство - в 2022 году.