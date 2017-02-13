Аугулис и Ушаков договорились о сотрудничестве в реализации проекта «Rail Baltica»

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Министр сообщения Улдис Аугулис (СЗК) и мэр Риги Нил Ушаков («Согласие») концептуально договорились о дальнейшем сотрудничестве в реализации проекта «Rail Baltica».

Еще по этой теме

В ближайшее время планируется подписать с Рижской думой меморандум о сотрудничестве, призванный способствовать осуществлению проекта в столице.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения, во время встречи с Ушаковым Аугулис указал на важную роль Риги в реализации проекта и на предстоящие в ходе нее изменения в центре столицы.

Реклама

Как отметили Аугулис и Ушаков, в результате реализации проекта «Rail Baltica» Рижский центральный железнодорожный вокзал должен стать дружественным для жителей и пассажиров, доступным, современным мультимодальным транспортным узлом, который будет способствовать развитию города. Его проектирование планируется закончить в 2019, а строительство - в 2022 году.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 112141 EUR

reklama.vesti.lv

Глава Apple назвал одну из «важнейших мировых проблем» Hi-Tech

Глава Apple назвал одну из «важнейших мировых проблем»

Анна Седокова шокировала откровенным видео из ванной Showbiz

Анна Седокова шокировала откровенным видео из ванной

В Сети обнаружили двойника Тейлор Свифт Showbiz

В Сети обнаружили двойника Тейлор Свифт

Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой Wo&Men

Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой

Владимир Познер блеснул вокальным мастерством Showbiz

Владимир Познер блеснул вокальным мастерством

TVNET спрашивает

Чего ты ждешь от погоды в ближайшее время? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 