Эксперт: налоговая система Латвии создана в расчете на крупные компании; их — нет

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Эксперты Swedbank провели исследование налоговых систем стран Балтии и установили, что в Латвии сохраняется самая большая среди балтийских стран налоговая нагрузка на ежемесячные доходы работников. Такое «лидерство» делает экономику в Латвии неконкурентоспособной, сообщает Служба новостей Латвийского радио со ссылкой на аналитиков.

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За последний год налоговая нагрузка на жителей Латвии изменилась в негативную сторону. К такому выводу пришли аналитики финансового института Swedbank.

На 10 евро — до 380 — выросла минимальная зарплата, но в сочетании с другими факторами это сыграла только в минус жителям, ведь с 2017 года минимальный необлагаемый налоговый минимум сократился с 75 евро до 60.

При этом в соседних Литве и Эстонии необлагаемый минимум составляет 180 и 470 евро соответственно.

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Второй момент — льготы и пособия на находящихся на иждивении у работников, конкретно — на детей. Латвия по этому показателю давно отстает от Эстонии, а теперь начала отставать и от Литвы.

«Налоговые льготы на детей в Латвии в настоящее время, может, и не очень маленькие, но уже отстают от Литвы, которая еще недавно отставала от нас по этому показателю.

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За последнее время Литва сделала сильный рывок, и сейчас налоговые льготы на детей в этой стране стали заметно выше, чем в Латвии.

Фактически, это и есть главная причина, по которой работающим жителям Латвии «на руки» остается меньше денег», — сообщил руководитель Финансового института Swedbank Рейнис Янсонс.

В Латвии самые большие налоговые ставки на рабочую силу. Причем, если сравнивать с Эстонией и Литвой, там в социальный налог включены расходы на медицинское обслуживание. У нас — нет, но социальный налог все равно самый высокий. Как с сожалением признает эксперт Конфедерации работодателей Латвии Петерис Лейшкалнс, это не проблемы только лишь работников. Это — ошибочный путь, по которому развивается экономика.

«Если не будем ничего менять, то наши средние зарплаты будут все сильнее отставать от Эстонии, где налоговая нагрузка меньше.

Из-за большой налоговой нагрузки как раз на средние и высокие зарплаты мы так и останемся страной дешевой рабочей силы», — пояснил Лейшкалнс.

Проблема в том, что налоговую систему в Латвии рассчитывали в надежде на работу крупных компаний.

А их в стране практически нет. Как рассказал радиостанции Калвис Витолиньш, эксперт по налогам, член правления Baltic Legal Practice, малый и средний бизнес такие ставки потянуть не в силах.

«У нас нет больших компаний, которые бы пополняли бюджет в достаточной мере. Та же Latvenergo по европейским меркам считается средней компанией. И отсутствие больших компаний мы компенсируем за счет малых и средних предприятий.

Здесь и появляются перегибы. Конечно, такие страны, как Эстония и Венгрия, готовы предложить более выгодные условия», — указал эксперт.

Результат очевиден — бизнес голосует ногами и пытается уйти в страны с более дешевыми налогами. Налоговые поступления в бюджет сокращаются. Министерство финансов Латвии обещает к 1 апреля разработать новую концепцию налоговой системы, но что получится на практике — пока неясно.

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