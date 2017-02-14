Более 20 латвийским предприятиям Россельхознадзор запретил экспорт в Россию

 

Фото: Sputnik/LETA

Россельхознадзор исключил из списка предприятий, имеющих право экспортировать продукцию в Россию, 21 латвийское предприятие, а еще к 44 применил временный запрет на ввоз продукции. Это решение мотивировано изменением в порядке учета предприятий-экспортеров.

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Как сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), от Россельхознадзора получено сообщение об изменениях в порядке учета предприятий-экспортеров.

Если предприятие в течение трех лет не экспортировало продукции в Россию, оно автоматически исключается из списка, если же не экспортировало в течение 18-35 месяцев, применяется временный запрет

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До сих пор в списке было 74 предприятия, производящих продукцию животного происхождения. Из них 21 исключено из списка, в том числе шесть производителей мясных продуктов, два - молочных, шесть производителей рыбных продуктов и один производитель яиц.

Приостановлена сертификация 44 предприятий, в том числе восьми мясоперерабатывающих, девяти молокоперерабатывающих,

26 рыбоперерабатывающих и одного производителя яиц.

Экспорт в Россию разрешен на данный момент девяти предприятиям - двум мясоперерабатывающим, пяти молокоперерабатывающим, одному производителю рыбной муки и одному переработчику субпродуктов. Как заявили в ПВС, если ситуация не изменится, то исключение из списка и этих предприятий - вопрос времени.

Россия ввела эмбарго на импорт продуктов питания из стран ЕС в августе 2014 года.

31 января ПВС направила Россельхознадзору письмо с гарантиями соответствия продукции нескольких предприятий требованиям РФ, просьбой отменить запрет на экспорт продукции и приглашением российских инспекторов на повторные проверки. Ответ на это письмо пока не получен.

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