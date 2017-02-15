Банки предупреждают: заемщикам быстрых кредитов могут отказать в ипотеке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

В редакцию rus.db.lv обратилась читательница, которая рассказала о том, что сразу несколько коммерческих банков отказали ей в получении ипотечного кредита из-за взятых ею ранее быстрых кредитов.

Читательница оказалась неприятно удивлена таким положением вещей. «Я и подумать не могла, что из-за быстрых кредитов банки могут отказать в ипотеке, тем более кредиты у меня были вовремя погашены, и брала я их на короткий срок. Почему у банков такое отношение, ведь деятельность компаний быстрых кредитов в Латвии легальна?».

Как выяснил rus.db.lv, обратившись за комментариями в два банка - Swedbank и SEB - заемщики действительно рискуют не получить ипотеку, если они достаточно регулярно пользуются услугами быстрых кредиторов.

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Руководитель отдела по принятию решений финансирования частных лиц Swedbank Айнарс Балцерс рассказал, что в практике банка уже были случаи, когда потенциальному замщику отказывали в ипотке из-за того, что он брал быстрые кредиты.

Однако речь не идет о разовом случае, а скорее о довольном частом обращении к быстрым кредиторам.

«Важно не только как часто человек брал такие кредиты, но и для каких целей, - поясняет он. - Если мы видим, что человек берет их часто, или даже каждый месяц, тогда возникает вопрос - а сбалансирована ли структура расходов и доходов, и если быстрые кредиты помогают ее сбалансировать, то как в таком случае заемщик будет выплачивать ипотеку?». Впрочем, если у человека был когда-то один быстрый кредит, который к тому же погашен, то это не окажет существенного влияния на оценку рисков такого заемщика.

Глава отдела кредитования банка SEB Марис Ларионов также подтвердил, что заемщику быстрых кредитов банк может отказать в ссуде.

«Для банка важно понять, почему человек использовал эту услугу – было ли это единоразовое решение или человек пользуются этой услугой постоянно, потому что его расходы превышают доходы,

и он не способен планировать свои финансы. - пояснил он. - Каждый случай рассматривается индивидуально, но, если у потенциального заемщика в настоящий момент есть непогашенный быстрый кредит или он часто пользуется этой услугой, это может стать причиной отказа в ссуде».


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