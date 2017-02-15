В конце февраля из Китая в Ригу отправится еще один тестовый контейнерный поезд

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Дочернее предприятие АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) «ЛДз логистика» планирует в конце февраля осуществить следующую поездку тестового контейнерного поезда из Китая в Ригу.

Об этом на сегодняшнем заседании Латвийского совета портов, транзита и логистики сообщил председатель правления «ЛДз логистика» Вернер Лусис.

Этот поезд будет разгружен в Рижском порту, откуда контейнеры будут доставлены в Гамбург паромом.

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«Планируется, что поезд отправится из Китая в конце февраля, и в течение двух недель контейнеры через Ригу будут доставлены в Гамбург. Также из китайского города Иу в Ригу будут доставлены контейнерные платформы. Они будут растаможены в белорусском Бресте и оттуда привезены в Рижский порт. В перспективе планируется растаможивание этих грузов в Риге», - рассказал Лусис.

Как сообщалось, 12 июля 2016 года в ходе визита министра сообщения Улдиса Аугулиса в Китай был подписан протокол о намерениях с Китайской железной дорогой о развитии поезда «China Railway Express» из Китая в Европу. «ЛДз логистика» не только обеспечило разработку комплексного предложения, но и активно работает с клиентами, чтобы далее такие поезда ходили регулярно.

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