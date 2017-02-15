Иностранные студенты для народного хозяйства Латвии принесут 20,8 млн евро

 

Фото: Ieva Čīka/LETA

В 2016/2017 учебном году добавленная стоимость от иностранных студентов для народного хозяйства Латвии вырастет примерно на 20,8 млн евро, составив 168,8 млн евро, свидетельствуют расчеты исследовательского центра «Certus».

Как заявил на заседании комиссии Сейма по образованию, науке и культуре исследовательский директор «Certus» Даунис Ауэрс, экспорт высшего образования в прошлом учебном году принес народному хозяйству Латвии 148 млн евро, а в этом году он вырастет до 168,8 млн евро.

Если в 2015/2016 гг. в Латвии училось 5458 иностранных студентов, то в этом учебном году - уже 6314.

В прошлом году иностранные студенты обеспечили в Латвии 1474 рабочих места, в текущем - 1703.

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Ауэрс добавил, что в отличие от Эстонии, где в экспорте высшего образования значительную поддержку оказывает государство, в Латвии за развитие этой сферы отвечают сами вузы, которые привлекают студентов. Если бы в процесс включилось государство, количество иностранных студентов выросло бы в Латвии до 18 тыс. в 2020/2021 учебном году, а вклад для народного хозяйства составил бы до полумиллиарда евро.

С точки зрения «Certus», ответственность за привлечение иностранных студентов могло бы взять на себя Министерство экономики. В Пардаугаве следовало бы построить университетский городок и позиционировать левый берег Даугавы как международный центр высшего образования.

Также «Certus» рекомендует упростить и ускорить привлечение иностранных студентов,

чему способствовал бы единый и модернизированный сайт «www.studyinLatvia». Сейчас в Латвии работают два аналогичных сайта, информация на которых отличается.

Поправки к 85-й статье закона об образовании позволили бы квалифицированным университетским работникам проверять и признавать иностранные документы об образовании. Также посольствам и дипломатическим представительствам из стран, откуда приезжает много студентов, следовало бы принять дополнительный работников для обработки документов, заявили исследователи.

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