Минфин: в этом году рост латвийской экономики составит 3,2%

Министр финансов Дана Рейзнице-Озола
 

Министр финансов Дана Рейзнице-Озола. Фото: Ieva Makare / LETA

В 2017 году рост экономики Латвии составит 3,2%, а в 2018 году - 3,4%, прогнозирует Министерство финансов.

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В 2016 году рост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии, по предварительным прогнозам, замедлился до 1,6%, что связано с задержками в освоении фондов ЕС, а также низким темпом развития экономики в соседних странах.

Ускорение развития в 2017 году будет обусловлено улучшением ситуации во внешней среде, ускорением в мировой экономике и странах - основных торговых партнерах Латвии, возобновлением инвестиций в Латвии с увеличением потока средств из фондов ЕС.

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Мировое экономическое развитие в 2017 году, по прогнозам Еврокомиссии, ускорится до 3,4% по сравнению с 3% годом ранее.

В 2017 году, наряду с ростом экспорта и инвестиций, будет увеличиваться и частное потребление, чему должны способствовать рост зарплат, уменьшение безработицы.

В новейшем прогнозе Еврокомиссии говорится, что в 2017 году рост экономики Латвии составит 2,8%, в 2018 году - 3%. Еврокомиссия немного более низко оценивает потенциальное развитие внешней торговли.

С ростом мировых цен на продовольственное сырье и энергоресурсы ожидается повышение общего уровня инфляции до 2,3%. В 2018 году инфляция понизится до 2%. По сравнению с предыдущим прогноз инфляции на 2017 год повышен на 0,7 процентного пункта.

По прогнозам Минфина, средняя брутто-зарплата в Латвии в 2017 году вырастет на 5,5% до 906 евро, а потом продолжит расти на 5% в год. Уровень безработицы продолжит снижаться и составит 9,4% от экономически активного населения. Рост занятости из-за снижения численности трудоспособного населения будет умеренным и составит только 0,2%.

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