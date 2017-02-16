Зарплата главы Администрации неплатежеспособности составит около 2500 евро на руки

Основной оклад директора Администрации неплатежеспособности с потенциальными доплатами может составить 2000-2500 евро после уплаты налогов, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр юстиции Дзинтарс Расначс.

Он отметил, что есть план изменить модель финансирования Администрации неплатежеспособности по образцу Совета по конкуренции или другого независимого учреждения. Изменения могут быть введены в 2018 году.

Во вторник правительство утвердило директором Администрации неплатежеспособности Инесе Штейну.