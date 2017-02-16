Латвия - лидер в Европе по регистрации новых автомашин

 

Фото: AP/Scanpix

Регистрация новых легковых автомобилей в Латвии в январе этого года увеличилась на 32,7% по сравнению с январем 2016 года, и по этому показателю Латвия заняла первое место в Европе, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

В январе в Латвии было зарегистрировано 1445 новых легковых автомашин.

Высокий прирост регистрации новых автомашин был также в Нидерландах (27,1%), Хорватии (+23,6%), Румынии (+21,7%).

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В Литве в январе было продано 1829 новых легковых автомобилей, что на 17,2% больше, чем годом ранее, а в Эстонии - 2026 (+13,5%).

Ассоциация обобщает данные о 30 странах.

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