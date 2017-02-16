Зарплаты акушеркам - за счет пересмотра тарифа за роды

Министр здравоохранения Анда Чакша видит как один из способов повышения зарплат медикам Рижского роддома пересмотр тарифа на роды с тем, чтобы его большую часть направить на зарплаты.

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Как заявила она в четверг после встречи с персоналом роддома, нельзя отрицать, что зарплаты в медицине очень низкие, и министр постарается добиться, чтобы в следующем году на повышение зарплат в здравоохранении было выделено дополнительно 150 млн евро.

Чакша допускает, что причиной ситуации в Рижском роддоме стала недостаточная коммуникация между учреждением и Рижской думой как держателем его долей капитала. На следующей неделе с участием представителей Рижской думы пройдет еще одна встреча, потому что

необходимо понять, как будут распределены дополнительно выделенные в этом году на каждые роды 50 евро.

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Чакша подчеркнула, что о распределении денег нужно говорить при участии Рижской думы, так как Минздрав не может повлиять на распределение финансирования в муниципальных учреждениях.

По словам Чакши, нельзя обещать, что дополнительное финансирование на зарплаты предоставит государство. Она намерена обсудить вопрос с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Как сообщалось, работники роддома, врачи и акушеры, из-за низких зарплат грозят уменьшением количества дежурств и увольнениями. Они готовы ждать решения вопроса до конца февраля.

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