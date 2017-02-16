Зарплаты акушеркам - за счет пересмотра тарифа за роды

 

Фото: TASS/LETA

Министр здравоохранения Анда Чакша видит как один из способов повышения зарплат медикам Рижского роддома пересмотр тарифа на роды с тем, чтобы его большую часть направить на зарплаты.

Еще по этой теме

Как заявила она в четверг после встречи с персоналом роддома, нельзя отрицать, что зарплаты в медицине очень низкие, и министр постарается добиться, чтобы в следующем году на повышение зарплат в здравоохранении было выделено дополнительно 150 млн евро.

Чакша допускает, что причиной ситуации в Рижском роддоме стала недостаточная коммуникация между учреждением и Рижской думой как держателем его долей капитала. На следующей неделе с участием представителей Рижской думы пройдет еще одна встреча, потому что

необходимо понять, как будут распределены дополнительно выделенные в этом году на каждые роды 50 евро.

Реклама

Чакша подчеркнула, что о распределении денег нужно говорить при участии Рижской думы, так как Минздрав не может повлиять на распределение финансирования в муниципальных учреждениях.

По словам Чакши, нельзя обещать, что дополнительное финансирование на зарплаты предоставит государство. Она намерена обсудить вопрос с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Как сообщалось, работники роддома, врачи и акушеры, из-за низких зарплат грозят уменьшением количества дежурств и увольнениями. Они готовы ждать решения вопроса до конца февраля.

Еще по этой теме
Врачи Рижского роддома требуют повышения зарплат

Врачи Рижского роддома требуют повышения зарплат

Премьер: Рижская дума должна помочь роддому

Премьер: Рижская дума должна помочь роддому

Ушаков: если не решится вопрос с зарплатами в роддоме, то РД придется вмешаться

Ушаков: если не решится вопрос с зарплатами в роддоме, то РД придется вмешаться


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 183000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR

reklama.vesti.lv

Индия побила рекорд РФ по запуску спутников Hi-Tech

Индия побила рекорд РФ по запуску спутников

Ярмольник в юбке сделал признание Showbiz

Ярмольник в юбке сделал признание

Голландцы открыли продажи летающих автомобилей Hi-Tech

Голландцы открыли продажи летающих автомобилей

15 способов скрыть предметы, которые не украшают интерьер Wo&Men

15 способов скрыть предметы, которые не украшают интерьер

Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть Wo&Men

Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть

Зарплаты

Здравоохранение

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 