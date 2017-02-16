В целях борьбы с теневой экономикой будет расширено применение реверсного НДС

В целях сокращения теневой экономики рассматривается возможность расширения применения так называемого реверсного НДС, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола после заседания Совета по борьбе с теневой экономикой.

Минфин сообщил о проделанной работе - выполнено 19 задач плана по борьбе с теневой экономикой, а выполнение 44 пока находится в процессе. В целом план выполняется хорошо, что отражается в налоговых показателях.

Министр положительно оценила применение реверсного НДС на мобильные устройства и зерно, поэтому Минфин предлагает расширить этот порядок и на такие сферы, как электроника, строительство, автоторговля и др.

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Новое регулирование может быть введено с 2018 года.

С рядом предложений выступили предпринимательские организации. Они предлагают, например, ввести счет сделки для малого предпринимательства, упростить малому бизнесу проверку деловых партнеров. Рейзниеце-Озола обещала, что предложения будут рассмотрены.

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