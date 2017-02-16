В целях борьбы с теневой экономикой будет расширено применение реверсного НДС

Дана Рейзниеце-Озола
 

Дана Рейзниеце-Озола. Фото: Juris Vīgulis, Saeimas Administrācija

В целях сокращения теневой экономики рассматривается возможность расширения применения так называемого реверсного НДС, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола после заседания Совета по борьбе с теневой экономикой.

Минфин сообщил о проделанной работе - выполнено 19 задач плана по борьбе с теневой экономикой, а выполнение 44 пока находится в процессе. В целом план выполняется хорошо, что отражается в налоговых показателях.

Министр положительно оценила применение реверсного НДС на мобильные устройства и зерно, поэтому Минфин предлагает расширить этот порядок и на такие сферы, как электроника, строительство, автоторговля и др.

Реклама

Новое регулирование может быть введено с 2018 года.

С рядом предложений выступили предпринимательские организации. Они предлагают, например, ввести счет сделки для малого предпринимательства, упростить малому бизнесу проверку деловых партнеров. Рейзниеце-Озола обещала, что предложения будут рассмотрены.

Еще по этой теме
Принят план борьбы с теневой экономикой

Принят план борьбы с теневой экономикой

ЛТПП: резкое повышение минимальной зарплаты увеличит безработицу и теневую экономику

ЛТПП: резкое повышение минимальной зарплаты увеличит безработицу и теневую экономику

Ассоциация: теневая экономика на рынке топлива остается проблемой

Ассоциация: теневая экономика на рынке топлива остается проблемой


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 90000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть Wo&Men

Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть

Любящая обниматься собака стала звездой Сети Wo&Men

Любящая обниматься собака стала звездой Сети

Моряк снял на камеру, что происходит в каюте во время шторма Hi-Tech

Моряк снял на камеру, что происходит в каюте во время шторма

Ярмольник в юбке сделал признание Showbiz

Ярмольник в юбке сделал признание

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов Showbiz

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов

Налоги

В Латвии

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 