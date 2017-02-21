Madara Cosmetics — что делать, если банковского кредита недостаточно

Член правления Madara Cosmetics Улдис Илтнерс
 

Член правления Madara Cosmetics Улдис Илтнерс. Фото: Пресс-фото

До сих пор мы пользовались двумя продуктами Altum: мезонинным кредитом в начале 2015 года и гарантией кредита в начале 2016 года. Мезонинный кредит мы использовали для покупки нового производственного здания, а гарантию кредита — для получения кредитной линии.

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Своим опытом использования государственной поддержки для развития бизнеса делится предприниматель, член правления Madara Cosmetics Улдис Илтнерс.

Позапрошлый и прошлый годы были для нас периодом инвестиций, поэтому предложения Altum были для нас очень важны. Мы исчерпали свой кредитный лимит в банке, и гарантия Altum была необходима для получения дополнительных средств.

На мой взгляд, наличие кредитной гарантии не повлияло на условия банковской кредитной линии, но оно облегчило процесс и позволило банку чувствовать себя безопаснее. Думаю, что кредитную линию нам предоставили бы и без гарантии, однако вряд ли в нужном нам объеме. Гарантия Altum позволила решить вопрос намного проще и быстрее.

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Madara Cosmetics — стремительно растущая компания. Нам необходимы оборотные средства для следующих шагов в развитии, увеличения объемов производства и продаж.

Эту кредитную линию мы использовали именно для получения оборотных средств.

Если говорить о самой гарантии кредита, то мы не работали напрямую с Altum, все уладил сам банк в сотрудничестве с Altum. Соответственно, мы сэкономили время. В свою очередь, оформляя мезонинный кредит, мы работали непосредственно с Altum.

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В дальнейшем мы обязательно воспользуемся поддержкой Altum. Мы планируем продлить имеющуюся кредитную линию. Смотрим и на другие продукты — экспортные гарантии. Продукты Altum очень дружественные, это значительная поддержка предпринимательской деятельности со стороны государства. В обычных условиях рынка такие продукты не предлагаются. Продуктами Altum мы пользуемся в тех случаях, когда не справляемся собственными силами и силами банка.

Фото: Лого

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