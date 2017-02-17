Необлагаемый минимум: его могут повысить и на пенсии

Янис Рейрс
 

Янис Рейрс. Фото: Evija Trifanova/LETA

В случае, если решено будет повысить налогонеоблагаемый минимум до 350 евро, министр благосостояния Янис Рейрс предложит до 450 евро повысить необлагаемый минимум пенсий.

Как рассказал агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш, это предложение связано с тем, что пенсионеры - наименее защищенная социальная группа, и возможностей получить дополнительные доходы у них немного. Сейчас необлагаемый минимум пенсий составляет 235 млн евро.

На вопрос о решениях по повышению маленьких пенсий Зариньш ответил, что эта задача имеется в плане действий правительства, и ответственная парламентская комиссия начнет ее рассматривать в начале марта вместе с представителями Минблага.

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