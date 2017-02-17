Самый быстрый интернет? Рекламу Tele2 проверят

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) проверит рекламу оператора мобильных сетей Tele2, в которой предприятие утверждает, что обеспечивает самый быстрый мобильный интернет, сообщила представитель центре Санита Германе.

По ее словам, такое бывало и раньше, например, у Bite в прошлом году была реклама, основанная на замерах Speedtest, а это недопустимо. Tele2 базирует свои утверждения на информации Комиссии по регулированию общественныху услуг, к тому же декабрьских, а скорость интернета, вообще, понятие растяжимое.

Проверка началась неделю назад, и пока выводов нет.

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Как заявил порталу коммерческий директор Tele2 Райво Рост, в рекламе компания базируется на замерах качества интернета, проведенных КРОУ, и это самые достоверные в отрасли данные. "Провереденные КРОУ в декабре прошлого года замеры в нескольких сотнях населенных пунктов свидетельствуют, что средняя скорость мобильного интернета Tele2 составляет 26,89 Mbit/с, у Bite - 11,20 Mbit/с, у LMT - 24,20 Mbit/с.