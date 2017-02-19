Денег нет: покупателей интересует цена, а не производитель продуктов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Все меньше людей при выборе продуктов питания интересуются тем, произведены ли они в Латвии. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного в январе центром социологических исследований SKDS.

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Как показал опрос, то, что продуты питания произведены в Латвии, важно для 61% респондентов - это самый низкий показатель начиная с 1999 года. 21% опрошенных полностью согласился с тем, что при выборе продуктов питания важно, чтобы они были произведены в Латвии, а 40% с этим утверждением скорее согласились.

Для 36% опрошенных в целом неважно, чтобы приобретенные продукты питания были произведены в Латвии, а 3% не имели по этому вопросу определенного мнения.

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Важнее всего, чтобы продукты питания были местного производства, для потребителей было в 2001 году, когда об этом заявили 80%.

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