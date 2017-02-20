«Цесу алус» начинает производство лабазникового, можжевелового и брусничного пива

 

Фото: Lita Krone / LETA

В преддверии столетия Латвии пивоварня АО «Цесу алус» разработала новый бренд «Senlatvju alus», инвестировав в его создание 70 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

Новый сорт - светлое пиво типа «lager», пока доступны три его вида: лабазниковое, можжевеловое и брусничное.

В дизайне этикеток нового бренда «Senlatvju alus» использованы древние латышские знаки силы с разъяснениями их значения.

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Как отметила председатель правления предприятия Эва Ситинсоне, потребители все больше оценивают продукты латвийского производства, и это касается также рынка пива.

«В поисках новых вкусов мы обращаемся к традиционным латвийским растениям и ягодам,

которые придают каждому виду пива отличительные вкусовые нюансы», - сказала она.

В портфеле продуктов «Цесу алус» представлены напитки нескольких категорий: пиво, пивные коктейли, алкогольные коктейли, сидр, энергетические напитки, квас, соки, безалкогольные напитки.

Основной капитал «Цесу алус» - 8,32 млн евро. 99% акций предприятия, имеющих право голоса, принадлежат финскому концерну «Olvi Ooj».


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