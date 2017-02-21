ЛУ начинает строить Дом науки за 36 млн евро

Для дальнейшего развития Академического центра ЛУ в Торнякалнсе рассматривается возможность кредита из Европейского инвестиционного банка и проект частно-публичного партнерства, пишет во вторник газета Dienas Bizness.

В апреле ЛУ начнет строительство следующего здания студенческого городка - Дома науки, который планируется построить за 18 месяцев. Здание площадью 20 тыс. кв.м обойдется в сумму примерно 36 млн евро, генеральный подрядчик - LNK Industries Group. Большая часть средств привлечена из Европейского фонда регионального развития, 10% составит государственное финансирование, а 5% покроет сам университет.

За три года планируется построить Дом письменности, аппартаменты для студентов и приезжих лекторов, объекты спортивной инфраструктуры.

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Предполагается, что в конце следующего года в Торнякалнс пересялятся научные институты ЛУ, здесь будут учиться физики, математики и медики. В Доме письменности будут учиться студенты гуманитарных и социальных специальностей, педагоги и искусствоведы. Он может быть готов в конце 2019-начале 2020 года.