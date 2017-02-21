Фермеры получат субсидий на 8,7 млн евро

 

Фото: PantherMedia/ScanPix

Правительство сегодня утвердило распределение субсидий фермерам на сумму 8,7 млн евро по бюджетной программе «Государственная поддержка сельского хозяйства и развития села».

Как сообщает Минземледелия, для развития животноводства по этой программе предусмотрено 5,8 млн евро, растениеводства - 614,5 тыс. евро, международного и взаимного сотрудничества сельскохозяйственных организаций - 701,9 тыс. евро, для развития сельскохозяйственного рынка - 354,5 тыс. евро, для национальной схемы качества продуктов питания - 479,65 тыс. евро, для финансирования ранее начатых мер поддержки - 786,4 тыс. евро, для племенной работы в свиноводстве - 110,8 тыс. евро.

Получить финансирование могут физические и юридические лица, занимающиеся сельскохозяйственным производством - в целом это около 4500 получателей государственной поддержки, два научных учреждения, 15 организаций по выращиванию племенных животных и девять неправительственных организаций фермеров.

Реклама

В 2018 и 2019 годах по программе «Государственная поддержка сельского хозяйства и развития села» субсидии для фермеров также запланированы в размере 8,7 млн евро ежегодно.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

«Он был мертвым при жизни»: Курту Кобейну исполнилось бы 50 Showbiz

«Он был мертвым при жизни»: Курту Кобейну исполнилось бы 50

5 вещей, которые делает мужчина, когда по-настоящему любит Wo&Men

5 вещей, которые делает мужчина, когда по-настоящему любит

Ольга Бузова предалась страсти со змеей Showbiz

Ольга Бузова предалась страсти со змеей

Джоли впервые высказалась о разводе с Питтом Showbiz

Джоли впервые высказалась о разводе с Питтом

«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала Showbiz

«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала

Сельское хозяйство

Финансы

TVNET спрашивает

Стоит ли нашим школьникам получать высшее образование? 3

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Универ. помещения Центр
Продают Универ. помещения Центр 155 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
RECRUITMENT LEAD
RECRUITMENT LEAD
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 