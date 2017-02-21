Государство, возможно, будет судиться с акционерами «Grindeks»

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Государство рассматривает возможность судебной тяжбы с акционерами фармацевтического предприятия АО «Grindeks» по поводу прошлогодней продажи принадлежавших государству акций «Grindeks», в результате чего ему предположительно был причинен ущерб в размере 2 млн евро.

Сегодня правительство за закрытыми дверями заслушало сообщение Агентства приватизации об этой сделке, в результате которой были проданы все принадлежащие государству акции предприятия на сумму 846 153 евро.

В ноябре прошлого года депутаты фракции партии «No sirds Latvijai» (NSL) направили письмо Министерству экономики, в котором указали, что акции «Grindeks» были проданы по 3,85 евро, тогда как цена должна была составить 12,51 евро за акцию с учетом того, что акционеры, семья Липманов, обязаны были выступить с предложением об обязательном выкупе акций. Причиненный государству ущерб, по расчетам фракции, составляет свыше 1,9 млн евро.

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По словам министра экономики Арвила Ашераденса, Минэкономики сегодня на заседании правительства выступило за то, чтобы подать иск против акционеров «Grindeks». Имеются решения Комиссии рынка финансов и капитала и Верховного суда о том, что семья Липманов должна была сделать предложение о выкупе акций акционерам меньшинства.

Правительство поручило АП привлечь юристов для изучения сделки, чтобы затем обратиться в суд.

8 ноября 2016 года на открытом аукционе на бирже «Nasdaq Riga» были проданы все принадлежащие государству акции «Grindeks» - в целом 2,29%.

Кирову Липману и его жене Анне принадлежало 49,98% акций «Grindeks», а Филиппу Липману - 0,04%, что вместе составляет 50,02% общего количества акций, обладающих правом голоса. За нарушение Киров Липман был оштрафован на 14,2 тыс. евро, а Филипп Липман - на 10,650 тыс. евро, и их обязали выступить с обязательным предложением по выкупу акций к другим акционерам, но Липманы решение КРФК обжаловали.

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