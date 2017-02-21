Кучинскис: латвийские компании могут использовать «Brexit» «для новых синергий»

Латвийские компании и организации могут использовать выход Великобритании из ЕС для «создания новых синергий», заявил на встрече с министром Великобритании по вопросам выхода из ЕС Дэвидом Дэвисом премьер-министр Марис Кучинскис.
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Несмотря на выход Великобритании из ЕС, Латвия хочет и дальше развивать хорошие отношения между странами, укреплять двустороннее сотрудничество и сотрудничать в многосторонних форматах. Латвию интересует тесное сотрудничество Балтии, Скандинавии и Великобритании, сказал премьер.
Кучинскис заявил, что Латвия определенно не хочет усложнять процесс «Brexit».
Он напомнил о статусе проживающих в Великобритании латвийцев, заявив, что эти люди, как правило, получали образование на деньги латвийских налогоплательщиков и приносят благо Великобритании. Премьер и британский министр согласились с тем, что в процессе «Brexit» не должны страдать интересы людей, которые приехали в Великобританию работать.
Кучинскис также отметил, что в интересах Латвии по возможности более беспрепятственная торговля с Великобританией. «Латвия - выгодное место для открытия представительств предприятий, учебных заведений, финансовых учреждений в ЕС», - подчеркнул премьер.Еще по этой теме