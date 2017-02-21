В Латвии в прошлом году работу имели 893,3 тыс. человек или 61,6% населения, что на 0,8 процентного пункта больше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

При этом число трудоустроенных женщин увеличивалось быстрее, чем число трудоустроенных мужчин - на 1,3 и 0,1 процентных пункта соответственно.

Вместе с тем общее число трудоустроенных жителей в течение года в Латвии сократилось на 2,8 тыс. человек.

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В четвертом квартале 2016 года в Латвии работу имели 890,4 тыс. жителей, что на 4,6 тыс. или 0,5% меньше, чем в третьем квартале. В свою очередь уровень занятости составлял 61,7%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в третьем квартале.

В прошлом году по сравнению с 2015 годом

значительнее всего сократилось число занятых в строительстве, оптовой и розничной торговле, сфере ремонта автомобилей и мотоциклов,

профессиональных, научных и технических услуг, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

В прошлом году 2,4 тыс. жителей из общего числа трудоустроенных людей имели работу благодаря мероприятиям Государственного агентства занятости.

Уровень занятости среди молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет) в 2016 году составлял 32,8%, что на 1,7 процентного пункта меньше, чем в 2015 году. В прошлом году 62,2 тыс. молодых людей в Латвии имели работу (в 2015 году - 69,4 тыс.), в том числе в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом число трудоустроенных молодых людей немного снизилось - на 2,7 тыс. или 4,4% до 58,2 тыс.

В прошлом году на основном месте работы жители трудились в среднем 38,4 часа, что на 0,1 часа больше, чем в 2015 году. В том числе в четвертом квартале на основном месте работы латвийцы трудились в среднем 38 часов, что на 0,9 часа меньше, чем в третьем квартале 2016 года.

Исследование рабочей силы в 2016 году проводилось в 15 800 домохозяйствах, в которых было опрошено 29 800 жителей в возрасте с 15 до 74 лет.

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