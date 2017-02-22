«Eurostat»: Латвия - вторая по инфляции в Ес

Годовая инфляция в Латвии в январе составляла 2,9%, и это второй самый высокий показатель в ЕС, свидетельствуют данные статистического бюро «Eurostat».

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Такая же инфляция была зарегистрирована в прошлом месяце в Испании. Еще больше инфляция была в Бельгии (+3,1%), а немного меньше - в Эстонии (+2,8%), в Литве и Люксембурге (+2,5%).

В январе инфляция зарегистрирована во всех 28 странах ЕС. Самой низкой она была в Ирландии (+0,2%), в Румынии (+0,3%), в Болгарии (+0,4%).

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В ЕС годовая инфляция в январе была 1,7% по сравнению с 1,2% в декабре. В еврозоне потребительские цены в январе по сравнению с январем 2016 года увеличились на 1,8%.

По сравнению с декабрем в январе в ЕС потребительские цены уменьшились на 0,6%, в еврозоне на 0,8%.

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