Премьер: финансирование из фондов ЕС будет у Латвии и после "Brexit

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Ieva Čīka/LETA

И после выхода Великобритании из ЕС у Латвии будет финансирование из фондов ЕС, однако в будущем, учитывая также внешние проблемы ЕС, ей станет сложнее отстаивать свои интересы.

Об этом сегодня на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии заявил премьер-министр Марис Кучинскис.

Премьер призвал «раз и навсегда отбросить мифы о том, что после «Brexit» у Латвии не будет выплат из фондов ЕС». ЕС не планирует ликвидировать выплаты из своих фондов, подчеркнул он.

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Из-за «Brexit» размер бюджета ЕС математически может сократиться примерно на 7%, но в следующий период планирования фондов, после 2020 года, финансирование у Латвии будет. Это, правда, потребует более целенаправленных вложений, с учетом внешних проблем ЕС, Латвии будет труднее отстаивать свои интересы, сказал Кучинскис.

Он напомнил, что приоритет правительства - добиться роста экономики на 5% от ВВП ежегодно.

Представители Министерства финансов на заседании комиссии указали, что нетто-сокращение бюджета ЕС в связи с «Brexit» может составить примерно 6%. Дискуссии о многолетнем бюджетном периоде ЕС после 2020 года еще только начались, подчеркнул Минфин.

Сегодня в комиссии обсуждались инвестиционная среда государства и публичные инвестиционные ресурсы по окончании периода планирования фондов ЕС на 2014-2020 гг. Дискуссии по этим вопросам продолжатся.

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