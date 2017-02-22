Лембергс сомневается, что иранская нефть будет поставляться через Вентспилс

Председатель Вентспилсского свободного порта, мэр Вентспилса Айвар Лембергс сомневается в том, что поставки иранской нефти Белоруссии могли бы осуществляться через Вентспилсский порт.

Предприниматели не рискнут портить отношения с Россией, считает Лембергс. Об этом он сказал на сегодняшней пресс-конференции.

Комментируя распространенную на прошлой неделе агентством «Reuters» информацию о том, что Белоруссия впервые закупила нефть у Ирана, и, возможно, она будет поставляться через Вентспилсский или Одесский порт, Лембергс сказал, что ничего больше ему об этом не известно.

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С точки зрения логистики путь через Одесский порт - намного более близкий для поставки нефти из Ирана в Белоруссию, чем через Вентспилсский порт.

Но Лембергсу неизвестны технические возможности терминалов черноморских портов. 20 лет назад был проложен трубопровод от Одессы до Белоруссии, чтобы поставлять нефть с Черного моря. «Проект был закончен, но никогда не работал так, как было задумано. Находится ли он в рабочем состоянии, я не знаю. Нет у меня и информации о том, есть ли в каком-то из черноморских портов, скажем, в Одессе, терминал, который может принимать импортную нефть», - сказал он.

Опыт поставок нефти через Балтийское море у Белоруссии уже есть. Лет пять-шесть назад нефть поставлялась Белоруссии из Венесуэлы через Таллин по территории Латвии.

«Одним из вариантов тогда была поставка через Вентспилс, но «Vitol» побоялся, что Россия рассердится, и поскольку нефть тогда не пошла через Вентспилс, я не думаю, что теперь пойдет. Я в этом сомневаюсь, ведь «Vitol» - стратегический партнер «Роснефти», а «Роснефть» - это Кремль, и Кремлю это не понравится. Это крупный бизнес, и они не станут возиться с какими-то мелочами, чтобы испортить отношения с Кремлем», - считает Лембергс.