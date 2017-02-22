Лембергс сомневается, что иранская нефть будет поставляться через Вентспилс

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Председатель Вентспилсского свободного порта, мэр Вентспилса Айвар Лембергс сомневается в том, что поставки иранской нефти Белоруссии могли бы осуществляться через Вентспилсский порт.

Предприниматели не рискнут портить отношения с Россией, считает Лембергс. Об этом он сказал на сегодняшней пресс-конференции.

Комментируя распространенную на прошлой неделе агентством «Reuters» информацию о том, что Белоруссия впервые закупила нефть у Ирана, и, возможно, она будет поставляться через Вентспилсский или Одесский порт, Лембергс сказал, что ничего больше ему об этом не известно.

Реклама

С точки зрения логистики путь через Одесский порт - намного более близкий для поставки нефти из Ирана в Белоруссию, чем через Вентспилсский порт.

Но Лембергсу неизвестны технические возможности терминалов черноморских портов. 20 лет назад был проложен трубопровод от Одессы до Белоруссии, чтобы поставлять нефть с Черного моря. «Проект был закончен, но никогда не работал так, как было задумано. Находится ли он в рабочем состоянии, я не знаю. Нет у меня и информации о том, есть ли в каком-то из черноморских портов, скажем, в Одессе, терминал, который может принимать импортную нефть», - сказал он.

Опыт поставок нефти через Балтийское море у Белоруссии уже есть. Лет пять-шесть назад нефть поставлялась Белоруссии из Венесуэлы через Таллин по территории Латвии.

«Одним из вариантов тогда была поставка через Вентспилс, но «Vitol» побоялся, что Россия рассердится, и поскольку нефть тогда не пошла через Вентспилс, я не думаю, что теперь пойдет. Я в этом сомневаюсь, ведь «Vitol» - стратегический партнер «Роснефти», а «Роснефть» - это Кремль, и Кремлю это не понравится. Это крупный бизнес, и они не станут возиться с какими-то мелочами, чтобы испортить отношения с Кремлем», - считает Лембергс.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 140000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Вадим Казаченко стал безработным после скандала с женой Showbiz

Вадим Казаченко стал безработным после скандала с женой

Ученые: Десять тысяч шагов в день иногда губительны Hi-Tech

Ученые: Десять тысяч шагов в день иногда губительны

Танцовщица на шесте plus size гордится своим телом и достижениям Wo&Men

Танцовщица на шесте plus size гордится своим телом и достижениям

Видеоанализ: Воздушный бой: F-35 vs Су-35 Hi-Tech

Видеоанализ: Воздушный бой: F-35 vs Су-35

Что стало с Лаймой Вайкуле после операции Showbiz

Что стало с Лаймой Вайкуле после операции

TVNET спрашивает

Поддерживаете ли Вы меры по ужесточению доступа к интернет-банкам? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры, Кенгарагс
Продают Квартиры, Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
TEHNISKO DIREKTORU
TEHNISKO DIREKTORU
http://alkoutlet.lv

Темы

 