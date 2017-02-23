Инвестором «Latvijas piens» стал немецкий концерн «Fude + Serrahn Milchprodukte»

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Инвестором латвийского молокоперерабатывающего предприятия «Latvijas piens» стал немецкий концерн «Fude + Serrahn Milchprodukte», который приобрел 75,1% долей капитала у нынешнего крупнейшего акционера - кооператива «Latraps», сообщила агентству ЛЕТА представитель компании Рита Воронкова.

По завершении сделки 75,1% «Latvijas piens» принадлежит дочернему предприятию «Fude + Serrahn Milchprodukte» - «Eximo Agro-Marketing», 14,5% - «Latraps», 8,5% - кооперативному обществу молочников «Dzеse», 1,9% - кооперативному обществу крестьян VAKS.

Сумму сделки и инвестиций на предприятии пока не раскрывают.

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«Fude + Serrahn Milchprodukte» подготовил инвестиционный план для «Latvijas piens», сообщила Воронкова. Его реализацией займется предприятие концерна в странах Балтии «Eximo Agro-Marketing», которое осуществляет оптовую торговлю продуктами питания.

«Latvijas piens» стал первым молокоперерабатывающим предприятием концерна «Fude + Serrahn Milchprodukte» за пределами Германии.

«Fude + Serrahn Milchprodukte» основан в 2011 году, в него входят девять молокоперерабатывающих предприятий в Германии, которые производят индустриальные молочные продукты, масло, сыр и йогурт.

Годовой оборот концерна составляет 740 млн евро, торговый оборот - 800 тонн в год, сообщила Воронкова.

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