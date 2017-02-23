Самым желанным работодателем Латвии пятый год подряд становится АО «Latvenergo»

Позиции лидера в ежегодном исследовании о самых желанных работодателях сохранило АО «Latvenergo», а лучшим работодателем в госуправлении, по результатам опроса, признан Сейм. Об этом агентству ЛЕТА сообщили авторы исследования после церемонии награждения победителей опроса «TOP работодателей 2016».

Впервые за всю историю проведения опроса в этом году определялись лучшие работодатели в сфере госуправления и секторе общепита. В сфере госуправления лучшим работодателем признан Сейм, в секторе общепита - АО «Lido».

В категории «Рост года» (работодатель, поднявшийся в списке на самое большое количество позиций) лучшим предприятием стало управляющее «McDonald's» ООО «Premier Restaurants Latvia».

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Титул лучшего работодателя в финансовом секторе пятый год подряд получает АО «Swedbank», в секторе транспорта и логистики лучшим работодателем признано АО «Air Baltic Corporation» («airBaltic»), в секторе информационных и телекоммуникационных технологий - ООО «Latvijas mobilais telefons».

Лучшим работодателем среди торговых предприятий стало ООО «Circle K Latvia», в производственном секторе - АО «Latvenergo». Таким образом, «Latvenergo» удостоено сразу двух титулов.

Лучшим работодателем в Курземе признано ООО "Ventspils nafta" terminаls", в Земгале - AО "Dobeles dzirnavnieks", в Видземе - AО "Cеsu alus", в Латгале - AО "Latvijas maiznieks".

Полный список «TOP 50 лучших работодателей 2016» с комментариями будет опубликован в мартовском номере журнала «Kapitals».

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