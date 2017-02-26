Прибыль CSDD в прошлом году - почти 3 млн евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В прошлом году оборот Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) составил 43,654 млн евро, что на 10,3% больше, чем в 2015 году, а прибыль ДБДД выросла почти в два раза - до 2,968 млн евро, свидетельствует неаудированный отчет ДБДД.

Больше всего поступлений было от техосмотра транспортных средств (+12,7%). Основных проверок было проведено на 0,7% больше, повторных - на 0,8% больше.

Вторым важнейшим источником оборота является регистрация транспортных средств, где поступления увеличились на 4%.

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По сравнению с 2015 годом меньше стало первичных регистраций транспортных средств и выданных номерных знаков - соответственно на 3,9% и 4,9%. ДБДД связывает это с упорядочением торговли транспортными средствами в целях борьбы с теневой экономикой.

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