Примерно две трети заемщиков переплачивают за счет высоких ставок

 

Фото: Рекламное фото

Стремительное развитие сферы кредитования и необходимость быстрого принятия решения притупляют осторожность потребителей при оценке доступных на рынке предложений заимствования, поэтому почти год в Латвии действует платформа Altero.lv, позволяющая оперативно сравнивать предлагаемые различными кредиторами условия и действующая по принципу таких привычных инструментов сравнения как salidzini.lv или octas.lv.

Altero.lv – это инновационное предприятие финансовых технологий (FinTech), обеспечивающее бесплатные услуги по сравнению займов. Среди его партнеров Citadele, PrivatBank, Bigbank, TF Bank, Aizdevums.lv, InCredit Group, Inbank, Credit24, Money Express Credit, VitaCredit, NordCard, Motoro, Mogo и другие.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Altero.lv

«Мы привыкли сравнивать цены на бытовую технику, мобильные телефоны или страховые полисы, поэтому логичным показался шаг обеспечить возможность сравнения кредитов, отражающую конечное решение банка для конкретного клиента. Это делает рынок прозрачнее, понятнее для потребителей и одновременно побуждает игроков отрасли с большей ответственностью относиться к заемщикам и условиям сотрудничества», - считает учредитель и руководитель Altero.lv Артур Костин.

Платформой для сравнения Altero.lv уже воспользовались около 10 000 клиентов.

20% из них желали взять заем на покупку автомашины, 68% - потребительский кредит, а 12% хотели перекредитовать свои действующие обязательства с меньшей процентной ставкой. Обобщенная предприятием статистика свидетельствует – около 65% клиентов взяли или планировали взять заем далеко не на самых выгодных условиях из всех возможных. «Эти данные не радуют, но и не поражают», - считает A.Костин.

«В Латвии действуют более 60 брендов кредитования, поэтому клиентам очень легко растеряться перед обилием предложений.

Но деньги нужны срочно, выявлять и сравнивать различия непросто, поэтому потребителю нередко доводится переплачивать».

Невзирая на то, что на практике по-прежнему наблюдаются поспешно принятые решения и некоторая растерянность перед обширным предложением, отношение и ожидания клиентов понемногу меняются. Как показало проведенное Altero.lv исследование изменений отношения потребителей к кредиторам, постепенно растет значимость тех аспектов оказания услуг, которые связаны с честным и открытым сотрудничеством, и менее существенными становятся скорость предоставления займа и возможность его получения с испорченной кредитной историей.

Первое место по процентной шкале при выборе кредитора занимают честные и разумные процентные ставки (85%),

далее следуют ясность и понятность договора (66%) и гибкость условий кредитования (51%). И в то же время снижается значимость таких факторов как возможность получить заем, если большинство кредиторов в нем отказывает (56%), и предлагаемые решения погашения кредита в проблемных ситуациях (31%).


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 668 EUR

reklama.vesti.lv

НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса Hi-Tech

НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса

Газманов заявил о геноциде российских артистов на Евровидении Showbiz

Газманов заявил о геноциде российских артистов на Евровидении

Пикантный снимок Ани Лорак восхитил поклонников Showbiz

Пикантный снимок Ани Лорак восхитил поклонников

Ученый спорят: предсказания Нострадамуса на 2017 год касаются РФ Hi-Tech

Ученый спорят: предсказания Нострадамуса на 2017 год касаются РФ

Женщина нашла iPhone: то, что она обнаружила, повергло ее в ужас Hi-Tech

Женщина нашла iPhone: то, что она обнаружила, повергло ее в ужас

Кредиты

TVNET спрашивает

Как часто вы путешествуете? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
330 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
http://alkoutlet.lv

Темы

 