Примерно две трети заемщиков переплачивают за счет высоких ставок

Стремительное развитие сферы кредитования и необходимость быстрого принятия решения притупляют осторожность потребителей при оценке доступных на рынке предложений заимствования, поэтому почти год в Латвии действует платформа Altero.lv, позволяющая оперативно сравнивать предлагаемые различными кредиторами условия и действующая по принципу таких привычных инструментов сравнения как salidzini.lv или octas.lv.

Altero.lv – это инновационное предприятие финансовых технологий (FinTech), обеспечивающее бесплатные услуги по сравнению займов. Среди его партнеров Citadele, PrivatBank, Bigbank, TF Bank, Aizdevums.lv, InCredit Group, Inbank, Credit24, Money Express Credit, VitaCredit, NordCard, Motoro, Mogo и другие.

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«Мы привыкли сравнивать цены на бытовую технику, мобильные телефоны или страховые полисы, поэтому логичным показался шаг обеспечить возможность сравнения кредитов, отражающую конечное решение банка для конкретного клиента. Это делает рынок прозрачнее, понятнее для потребителей и одновременно побуждает игроков отрасли с большей ответственностью относиться к заемщикам и условиям сотрудничества», - считает учредитель и руководитель Altero.lv Артур Костин.

Платформой для сравнения Altero.lv уже воспользовались около 10 000 клиентов.

20% из них желали взять заем на покупку автомашины, 68% - потребительский кредит, а 12% хотели перекредитовать свои действующие обязательства с меньшей процентной ставкой. Обобщенная предприятием статистика свидетельствует – около 65% клиентов взяли или планировали взять заем далеко не на самых выгодных условиях из всех возможных. «Эти данные не радуют, но и не поражают», - считает A.Костин.

«В Латвии действуют более 60 брендов кредитования, поэтому клиентам очень легко растеряться перед обилием предложений.

Но деньги нужны срочно, выявлять и сравнивать различия непросто, поэтому потребителю нередко доводится переплачивать».

Невзирая на то, что на практике по-прежнему наблюдаются поспешно принятые решения и некоторая растерянность перед обширным предложением, отношение и ожидания клиентов понемногу меняются. Как показало проведенное Altero.lv исследование изменений отношения потребителей к кредиторам, постепенно растет значимость тех аспектов оказания услуг, которые связаны с честным и открытым сотрудничеством, и менее существенными становятся скорость предоставления займа и возможность его получения с испорченной кредитной историей.

Первое место по процентной шкале при выборе кредитора занимают честные и разумные процентные ставки (85%),

далее следуют ясность и понятность договора (66%) и гибкость условий кредитования (51%). И в то же время снижается значимость таких факторов как возможность получить заем, если большинство кредиторов в нем отказывает (56%), и предлагаемые решения погашения кредита в проблемных ситуациях (31%).