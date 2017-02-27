Банк Латвии предлагает снизить ставку подоходного налога с населения до 20%

Банк Латвии (БЛ) предлагает внести изменения в налоговую систему государства, особое внимание уделив пересмотру подоходного налога с населения и предприятий, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальная информация.

Эксперты банка разработали «Налоговую стратегию 20/20», в которой подоходный налог с населения (ПНН) предлагается снизить с нынешних 23% до 20% и начать реформу подоходного налога с предприятий (ПНП).

Также предлагается уравнять ставки налогов до уровня 20% для доходов с капитала. В свою очередь налог на добавленную стоимость (НДС) центральный банк призывает не менять.

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БЛ отмечает, что номинальный размер налогов в народном хозяйстве Латвии является одним из самых низких в Европейском союзе - в 2016 году он составлял около 30% от внутреннего валового продукта (ВВП). Если бы объем теневой экономики в стране уменьшился на 50%, это соотношение приблизилось бы к 35% от ВВП, считают эксперты банка, отмечая, что налоговое бремя в Латвии в настоящее время уже и так высоко.

Особенно велико налоговое бремя на рабочую силу - в этой области ставки налогов в Латвии значительно выше, чем в среднем по ЕС, а это снижает конкурентоспособность латвийских предприятий и служит дополнительным стимулом для оттока рабочей силы.

Эксперты банка считают, что реформа подоходного налога необходима, чтобы уменьшить большую налоговую нагрузку на рабочую силу

и способствовать конкурентоспособности латвийских предприятий. Банк предлагает выровнять ставки налога для различных видов доходов, устранив возможности уклониться от уплаты налогов и уменьшив преимущества конкретных видов доходов.

Предлагая снизить ставку ПНН до 20%, центробанк отмечает, что реальный рост доходов в экономике выразится в росте потребления и более высоких поступлениях потребительских налогов в госбюджет.

Налог на доходы от прироста капитала предлагается повысить с с 15% до 20%, уравняв ставки независимо от вида доходов. Базу налогооблагаемого дохода БЛ предлагает не менять.

Согласно расчетам банка, предлагаемые изменения приведут к положительному макроэкономическому влиянию и относительно небольшому негативному фискальному влиянию, в целом способствуя повышению конкурентоспособности предприятий и экономической активности.

Также Банк Латвии призывает реформировать режим ПНП, введя ставку 0% на реинвестированную прибыль и 20% на распределенную прибыль (дивиденды и другие выплаты). Дивиденды предлагается облагать налогом в тот момент, когда утвержден годовой отчет и принято решение о расходовании прибыли.

Центральный банк также считает, что необходимо ограничить выдачу ссуд связанным лицам (их объем и срок), чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов. При превышении конкретных ограничений ссуды необходимо приравнивать к распределенной прибыли.

Также Банк Латвии призывает отменить льготы по ПНП.

Что касается повышения НДС, то это вредит экономической активности и увеличивает нагрузку на малообеспеченных жителей, так как именно эта группа населения большую часть своих доходов использует для приобретения товаров и услуг, облагаемых НДС. Поэтому эксперты БЛ призывают не повышать основную ставку НДС и не менять сниженную ставку налога.

Как сообщалось, Министерство финансов вскоре планирует выступить со своими предложениями по реформированию системы налогообложения. Одним из наиболее существенных изменений может стать снижение ставки ПНН с нынешних 23% до 20%, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальная информация.

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