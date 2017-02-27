Экономист: в этом году зарплаты в Латвии будут расти в том же темпе, что и в прошлом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В этом году зарплаты в Латвии будут расти в том же темпе, что и в прошлом году, когда средняя брутто-зарплата увеличилась на 5%, прогнозирует на сайте Банка Латвии «makroekonomika.lv» экономист центрального банка Дайна Паула.

В бюджете утвержден более быстрый прирост зарплат в отдельных сферах общественного сектора, а прогнозы развития народного хозяйства более обнадеживающие - в частности, спад инвестиций в прошлом году должен смениться увеличением, начнется освоение средств из фондов ЕС. При этом покупательная способность может и не увеличиться, потому что цены могут расти быстрее, чем в прошлом году, считает Паула.

По данным Центрального статистического управления, в прошлом году зарплаты выросли на 5,5%, и это самый медленный рост за три года, но это замедление было ожидаемым, так как медленнее развивалось и само народное хозяйство.

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Рост нетто-зарплаты в 2016 году не только замедлился, но и впервые за шесть лет был меньше, чем увеличение брутто-зарплаты. Рост потребительских цен в 2016 году был близок к нулю, что положительно повлияло на покупательную способность. Реальный рост нетто-зарплат составил 4,6% по сравнению с 7,4% годом ранее.

Опубликованные Еврокомиссией данные о настроении потребителей показывают небольшое уменьшение оптимизма, что может способствовать осторожности в расходах, отметила Паула. ,

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