ВВП Латвии в прошлом году вырос на 2%

В прошлом году внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии по сезонно не выровненным данным в сравнительных ценах увеличился на 2% по сравнению с 2015 годом, сообщает Центральное статистическое управление.

В четвертом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2015 года ВВП по сезонно не выровненным данным вырос на 2,6%, а по сезонно выровненным данным - на 2,2%.

В четвертом квартале прошлого года по сравнению с третьим кварталом ВВП в сравнительных ценах по сезонно выровненным данным увеличился на 1,1%.

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В 2016 году ВВП Латвии в фактических ценах составил 25,018 млрд евро, в том числе в четвертом квартале - 6,736 млрд евро.

Прирост в обрабатывающей промышленности в 2016 году по сравнению с 2015-м составил 6%, в том числе в производстве древесины и изделий из нее - 8%, в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - 16%, в производстве готовых металлоизделий - 9%, в пищевой промышленности - 1%.

В снабжении электричеством, газом и тепловой энергией прирост составил 7%, в том числе в производстве, снабжении и распределении электричества - 6%.

Сельскохозяйственное производство в прошлом году уменьшилось на 3%, в том числе в растениеводстве спад составил 5%, а в животноводстве показатели сохранились на уровне прошлого года. В лесном хозяйстве был прирост на 3%, в рыболовстве - 38%.

Объем строительной продукции в прошлом году уменьшился на 18%. Спад в строительстве нежилых зданий составил 4%, инженерных сооружений - 33%, а в строительстве жилых зданий был прирост на 2%.

Розничная торговля в прошлом году выросла на 2%, в том числе торговля автогорючим - на 2%, торговля непродовольственными товарами - на 5%.

В транспортной отрасли прирост составил 0,5%, в том числе в пассажирских перевозках - 4%, а в грузоперевозках был спад на 7%.

В сфере гостиниц и общественного питания прирост составил 9%, компьютерных услуг оказано на 3% больше, в отрасли финансов и страхования был прирост в размере 3,5%, а операции с недвижимостью сохранились на уровне прошлого года.

Конечное потребление домохозяйств увеличилось в прошлом году на 3%, конечное потребление правительства - на 3%, формирование брутто-капитала сократилось на 11%.

Рост экспорта в прошлом году составил 4%.

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