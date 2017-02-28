В индексе конкурентоспособности регионов ЕС Латвия занимает 191-е место

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В новейшем рейтинге конкурентоспособности регионов Евросоюза Латвия набрала 35,1 балла и заняла 191-ое место среди 263 регионов.

Самое высокое место среди стран Балтии занимает Эстония - 53,9 балла и 141-е место. Литва отстает от Латвии и Эстонии, набрав 34,2 балла и занимая 194-е место.

Средний показатель регионов ЕС составляет 55 баллов.

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В рейтинге регионы оцениваются по таким показателям, как развитие бизнеса, здравоохранения, инфраструктуры, возможности высшего образования, обучения в течение всей жизни и др.

Рейтинг составляется на основе 11 показателей, определяющих различные аспекты конкуренции, и публикуется каждые три года.

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