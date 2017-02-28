Предварительная прибыль «Latvenergo» составила почти 130 млн евро

Консолидированный оборот АО «Latvenergo» в прошлом году составил 931,619 млн евро, что на 0,3% больше 2015 года, а прибыль концерна выросла на 52,7% до 129,84 млн евро, свидетельствует неревизованный финансовый отчет энергетической компании.

Представитель компании Ивита Бидере сообщила агентству ЛЕТА, что на финансовые результаты «Latvenergo» в основном положительно повлияло увеличение на 36% выработки электроэнергии Даугавскими гидроэлектростанциями, а также более низкие цены природного газа и электроэнергии в Латвии.

По сравнению с предыдущим годом цена природного газа была на 24%, а цена электроэнергии - на 14% ниже. EBITDA компании в прошлом году выросла на 28% до 393,2 млн евро.

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«Latvenergo» является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране - в 2016 году концерн внес в государственный бюджет 209 млн евро,

в том числе в виде дивидендов за использование государственного капитала - свыше 77 млн евро.

Концерн в 2016 году сохранил лидирующие позиции в торговле электроэнергией в Балтии, занимая 30% рынка. В целом розничным клиентам в Балтии в прошлом году было продано 7580 гигаватт-часов электроэнергии

«Latvenergo» в прошлом году произвело на своих электростанциях 4707 гигаватт-часов электроэнергии, что на 21% больше предыдущего года, а также 2675 гигаватт-часов тепловой энергии, что на 11% больше.

Объем инвестиций «Latvenergo» в 2016 году составил 200,7 млн евро, что на 5% больше, чем годом ранее.

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