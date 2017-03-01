Вступил в силу новый закон о публичных закупках

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Сегодня вступает в силу новый закон о публичных закупках, который предусматривает ряд изменений в процедурах закупок, а также введение требований ЕС в их организацию.

Новый закон предусматривает применение регулирования для закупок услуг и поставок начиная с 10 000 евро и для строительных работ начиная с 20 000 евро. В настоящее время процедура закупок на услуги и поставки должна применяться с 4000 евро, а для строительных работ - с 14 000 евро.

В дальнейшем упрощенный порядок будет распространяться и на закупки поставок и услуг на сумму менее 42 000 евро и строительных услуг на сумму менее 170 000 евро.

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Закон устанавливает более простой порядок закупок на широкий спектр услуг в здравоохранении, социальной сфере и других областях. В то же время из списка упрощенных закупок будут исключены, например, организация командировок, переводческие и фотографические услуги.

Закон впредь предусматривает внесение депозита, если претендент оспаривает результат процедуры закупок.

Депозит составит 0,5% от предусмотренной цены договора, но не более 15 000 евро для строительных работ и не более 840 евро для услуг и поставок.

Также в дальнейшем заказчик при объявлении закупок должен предусмотреть для кандидатов возможность подавать заявки и предложения в электронном виде. Электронную систему будет содержать государство, и она будет свободно доступна для всех заказчиков.

Также в законе предусмотрен ряд других изменений.

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