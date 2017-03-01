Общие налоговые задолженности в начале февраля составили 1,41 млрд евро

В начале февраля общий объем задолженностей по уплате налогов составил 1,41 млрд евро, что на 3,7% больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

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В том числе 925,9 млн евро составил долг перед основным бюджетом, что на 5,8% больше по сравнению с началом января.

Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 319 млн евро - на 2,2% меньше, а по взносам социального страхования - 164,64 млн евро, что на 3,8% больше.

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Актуальные долги, по которым начисляются пени, 1 февраля составляли 69,83% общей суммы задолженности или 984,31 млн евро.

В начале января общая налоговая задолженность составляла 1,36 млрд евро.

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