Общие налоговые задолженности в начале февраля составили 1,41 млрд евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В начале февраля общий объем задолженностей по уплате налогов составил 1,41 млрд евро, что на 3,7% больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

Еще по этой теме

В том числе 925,9 млн евро составил долг перед основным бюджетом, что на 5,8% больше по сравнению с началом января.

Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 319 млн евро - на 2,2% меньше, а по взносам социального страхования - 164,64 млн евро, что на 3,8% больше.

Реклама

Актуальные долги, по которым начисляются пени, 1 февраля составляли 69,83% общей суммы задолженности или 984,31 млн евро.

В начале января общая налоговая задолженность составляла 1,36 млрд евро.

Еще по этой теме
СГД планирует в этом году собрать 8,53 млрд евро налогов

СГД планирует в этом году собрать 8,53 млрд евро налогов

Налоговый контроль СГД: дополнительно начислено 291,5 млн евро

Налоговый контроль СГД: дополнительно начислено 291,5 млн евро

СГД: мы заставим платить налоги торгующих в интернете

СГД: мы заставим платить налоги торгующих в интернете


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз Showbiz

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять Wo&Men

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять

Два волшебных слова, которые магически воздействуют на мужчину Wo&Men

Два волшебных слова, которые магически воздействуют на мужчину

Что случилось с беременностью Полины Гагариной Showbiz

Что случилось с беременностью Полины Гагариной

Названы 12 самых опасных для человека бактерий Hi-Tech

Названы 12 самых опасных для человека бактерий

СГД

Неуплата налогов

TVNET спрашивает

Приходилось ли Вам давать взятку? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Офисы Центр
Сдают Офисы Центр 848 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 