Общие налоговые задолженности в начале февраля составили 1,41 млрд евро

В начале февраля общий объем задолженностей по уплате налогов составил 1,41 млрд евро, что на 3,7% больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.
В том числе 925,9 млн евро составил долг перед основным бюджетом, что на 5,8% больше по сравнению с началом января.
Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 319 млн евро - на 2,2% меньше, а по взносам социального страхования - 164,64 млн евро, что на 3,8% больше.
Актуальные долги, по которым начисляются пени, 1 февраля составляли 69,83% общей суммы задолженности или 984,31 млн евро.
В начале января общая налоговая задолженность составляла 1,36 млрд евро.Еще по этой теме