Еврокомиссия проанализирует объединение «Nordea» и DNB в балтийском контексте

Банки «Nordea» и DNB обратились к местным органам по надзору за конкуренцией и к Еврокомиссии, чтобы уточнить вопрос о юрисдикции для принятия решения об объединении банков в Балтии.

С учетом потенциального масштаба новой организации дальнейшие запросы в связи с объединением «Nordea» и DNB будут направляться в Еврокомиссию, а не в надзорные органы каждой из стран. Еврокомиссия взялась проанализировать сделку в балтийском контексте, говорится в заявлении банков.

Объединение банков будет зависеть от решений Евроокомиссии и условий во всех странах Балтии. Планируется, что сделка будет заключена во втором квартале.