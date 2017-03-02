Еврокомиссия проанализирует объединение «Nordea» и DNB в балтийском контексте

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Банки «Nordea» и DNB обратились к местным органам по надзору за конкуренцией и к Еврокомиссии, чтобы уточнить вопрос о юрисдикции для принятия решения об объединении банков в Балтии.

С учетом потенциального масштаба новой организации дальнейшие запросы в связи с объединением «Nordea» и DNB будут направляться в Еврокомиссию, а не в надзорные органы каждой из стран. Еврокомиссия взялась проанализировать сделку в балтийском контексте, говорится в заявлении банков.

Объединение банков будет зависеть от решений Евроокомиссии и условий во всех странах Балтии. Планируется, что сделка будет заключена во втором квартале.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 668 EUR

reklama.vesti.lv

В холодильнике нашли самое смертоносное место Wo&Men

В холодильнике нашли самое смертоносное место

Лариса Гузеева стала ведущей нового телешоу Showbiz

Лариса Гузеева стала ведущей нового телешоу

Жену Караченцова назвали виновной в аварии Showbiz

Жену Караченцова назвали виновной в аварии

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять Wo&Men

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять

США против России: видеоанализ войны на арене Hi-Tech

США против России: видеоанализ войны на арене

Банки

TVNET спрашивает

Часто ли ты сталкиваешься с хамством на дорогах? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 