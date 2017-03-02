Эксперт: Новая реформа налогов - это «дьявол в деталях»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов и налоговый эксперт Айнис Даболс считает, что новая налоговая реформа от министерства финансов - это скорее предвыборный популистский шаг, чем серьезная работа. В интервью rus.db.lv он объяснил, почему не видит плюсов в презентованной на днях налоговой реформе.

Еще по этой теме

«С одной стороны, все вроде бы выглядит красиво, - говорит эксперт. - Мы заботимся о тех, кто получает маленькие зарплаты, устанавливая для них пониженную ставку подоходного налога, а для высоких зарплат оставляем 23%. То же самое делаем с необлагаемым минимумом, но покажите мне серьезные расчёты, почему бы берем за основу зарплату в 1350 евро, а не, например, в 1200 евро или 1500 евро? В новом налоговом алгоритме нет какого-то четкого обоснования этой цифры. И поэтому лично мне реформа не кажется серьезной. Министр финансов сказала, что работа над концепцией велась год, но это же бред, потому что еще в декабре никакой концепции не было в помине. А значит делали ее в спешке, что само по себе очень нехорошо».

Эксперт замечает, что

снижение ставок всегда нужно чем-то компенсировать, иначе бюджет будет нести потери.

Реклама

«Эти политические высказывания, что мы сейчас все снижаем - это же сказки. - поясняет Айнис Даболс. - Так не бывает, а как госбюджет будет пополняться в таком случае? Что касается простых жителей, то после снижения подоходного налога до 20%, дальше речь пойдет о том, чтобы отказаться от оправданных издержек, по которым люди сегодня возвращают переплаченные налоги. В полной версии концепции я видел такое высказывание, что в дальнейшем это надо будет делать. Обоснование такое: Служба госдоходов (СГД) сначала берет налог, а потом его возвращает, и на это тратится много ресурсов. Гораздо проще просто сразу снизить ставки, но и не заниматься возвратом переплаченных налогов».

Такие же мелкие детали, о которых никто не говорит, затрагивают и предприятия - для них был введен принцип нулевой ставки для реинвестированной прибыли.

«Он выгоден для тех, кто действительно хочет вкладывать в свое предприятие и повышать его капитализацию, - поясняет эксперт. - Однако в этом контексте надо смотреть не только на сам размер налога на прибыль, но и на другие важные детали. Например, на налоговые скидки по уплате подоходного налога с предприятий и налога на прибыль. Важно смотреть, какую часть расходов можно списать, к примеру, на услуги маркетинга. И это очень важный момент для тех предприятий, которые выходят на экспортные рынки и для них эти расходы важны. Если уменьшаем размер этих скидок и вводим ограничения, так в чем тогда выгода? На данный момент в новой налоговой политике так много нюансов, что даже СГД не понимает их до конца».

Эксперт считает, что новая концепция выгодна для малых и средних предприятий, но не слишком выгодна для крупных компаний. А ведь именно они «кормят» бюджет страны.

Кроме того, есть сомнения, что технические системы СГД будут готовы с 2018 года работать в соответствии с новой налоговой реформой. «Решение ввести эту налоговую политику с 2018 года - это глупости. Потому что элементарное звено - СГД - просто не успеет перекроить всю систему под новый налоговый режим. Как минимум нужен переходный период - 2-3 года. У нас система EDS рухнула в один день, а что будет, когда в один день все будут платить налоги по совершенно новому принципу? Мы же говорим о фундаментальных вещах, где не так все просто. Поэтому я скептически смотрю на эту налоговую реформу, она мне кажется скорее инструментом для политической борьбы перед выборами».

Еще по этой теме
Минфин представил новую налоговую реформу: какие изменения ждут латвийцев?

Минфин представил новую налоговую реформу: какие изменения ждут латвийцев?

Рейзниеце-Озола: реформу налоговой политики надо начать с 2018 года

Рейзниеце-Озола: реформу налоговой политики надо начать с 2018 года

Новая налоговая реформа: как изменятся зарплаты в 430, 700, 1000 и 1500 евро

Новая налоговая реформа: как изменятся зарплаты в 430, 700, 1000 и 1500 евро


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

НАСА купило пять мест на российских «Союзах» Hi-Tech

НАСА купило пять мест на российских «Союзах»

На каких женщинах женятся современные мужчины Wo&Men

На каких женщинах женятся современные мужчины

Дилеров Ferrari обвинили в скручивании пробега суперкаров Hi-Tech

Дилеров Ferrari обвинили в скручивании пробега суперкаров

Что случилось с беременностью Полины Гагариной Showbiz

Что случилось с беременностью Полины Гагариной

США против России: видеоанализ войны на арене Hi-Tech

США против России: видеоанализ войны на арене

Налоги

TVNET спрашивает

Часто ли ты сталкиваешься с хамством на дорогах? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 