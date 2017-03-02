Эксперт: Новая реформа налогов - это «дьявол в деталях»

Член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов и налоговый эксперт Айнис Даболс считает, что новая налоговая реформа от министерства финансов - это скорее предвыборный популистский шаг, чем серьезная работа. В интервью rus.db.lv он объяснил, почему не видит плюсов в презентованной на днях налоговой реформе.

«С одной стороны, все вроде бы выглядит красиво, - говорит эксперт. - Мы заботимся о тех, кто получает маленькие зарплаты, устанавливая для них пониженную ставку подоходного налога, а для высоких зарплат оставляем 23%. То же самое делаем с необлагаемым минимумом, но покажите мне серьезные расчёты, почему бы берем за основу зарплату в 1350 евро, а не, например, в 1200 евро или 1500 евро? В новом налоговом алгоритме нет какого-то четкого обоснования этой цифры. И поэтому лично мне реформа не кажется серьезной. Министр финансов сказала, что работа над концепцией велась год, но это же бред, потому что еще в декабре никакой концепции не было в помине. А значит делали ее в спешке, что само по себе очень нехорошо».

Эксперт замечает, что

снижение ставок всегда нужно чем-то компенсировать, иначе бюджет будет нести потери.

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«Эти политические высказывания, что мы сейчас все снижаем - это же сказки. - поясняет Айнис Даболс. - Так не бывает, а как госбюджет будет пополняться в таком случае? Что касается простых жителей, то после снижения подоходного налога до 20%, дальше речь пойдет о том, чтобы отказаться от оправданных издержек, по которым люди сегодня возвращают переплаченные налоги. В полной версии концепции я видел такое высказывание, что в дальнейшем это надо будет делать. Обоснование такое: Служба госдоходов (СГД) сначала берет налог, а потом его возвращает, и на это тратится много ресурсов. Гораздо проще просто сразу снизить ставки, но и не заниматься возвратом переплаченных налогов».

Такие же мелкие детали, о которых никто не говорит, затрагивают и предприятия - для них был введен принцип нулевой ставки для реинвестированной прибыли.

«Он выгоден для тех, кто действительно хочет вкладывать в свое предприятие и повышать его капитализацию, - поясняет эксперт. - Однако в этом контексте надо смотреть не только на сам размер налога на прибыль, но и на другие важные детали. Например, на налоговые скидки по уплате подоходного налога с предприятий и налога на прибыль. Важно смотреть, какую часть расходов можно списать, к примеру, на услуги маркетинга. И это очень важный момент для тех предприятий, которые выходят на экспортные рынки и для них эти расходы важны. Если уменьшаем размер этих скидок и вводим ограничения, так в чем тогда выгода? На данный момент в новой налоговой политике так много нюансов, что даже СГД не понимает их до конца».

Эксперт считает, что новая концепция выгодна для малых и средних предприятий, но не слишком выгодна для крупных компаний. А ведь именно они «кормят» бюджет страны.

Кроме того, есть сомнения, что технические системы СГД будут готовы с 2018 года работать в соответствии с новой налоговой реформой. «Решение ввести эту налоговую политику с 2018 года - это глупости. Потому что элементарное звено - СГД - просто не успеет перекроить всю систему под новый налоговый режим. Как минимум нужен переходный период - 2-3 года. У нас система EDS рухнула в один день, а что будет, когда в один день все будут платить налоги по совершенно новому принципу? Мы же говорим о фундаментальных вещах, где не так все просто. Поэтому я скептически смотрю на эту налоговую реформу, она мне кажется скорее инструментом для политической борьбы перед выборами».

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