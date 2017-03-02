Глава Банка Латвии дал оптимистичный прогноз роста ВВП в этом году

Илмарс Римшевич
 

Илмарс Римшевич. Фото: Ieva Čīka / LETA

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич предложил правительству новую налоговую стратегию.

Она предусматривает снижение подоходного налога с населения и отмену налога на реинвестированную прибыль, при этом, повышая налоги с дивидендов. По словам гостя программы «Действующие лица», в случае реализации этой концепции, бюджет страны уже в 2020 году смог бы получить дополнительные доходы в размере 700 миллионов евро.

И. Римшевич: «Подоходный налог с населения, из-за высокой налоговой нагрузки на рабочую силу, предлагается снизить с 23 процентов до 20. Налог на прирост капитала и налог с дивидендов предлагается повысить до 20%.

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Чтобы не возникало возможностей придумывать какие-нибудь схемы по оптимизации налогов, все их установить на одном уровне.

Подоходный налог с предприятий должен побуждать вкладывать деньги в капитал предприятия. Чтобы у банков появилась возможность под этот капитал давать кредиты латвийским предпринимателям на более выгодных условиях. Те деньги, которые реинвестируются и поступают в капитал для развития предприятия, не должны облагаться никакими налогами. В свою очередь, для другой части денег – которые выплачиваются в виде дивидендов, ставку налога надо повысить до 20 процентов».

Большое интервью главы Банка Латвии слушайте в подкасте нового выпуска программы Латвийского радио 4 «Действующие лица».

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