Российская авиакомпания «РусЛайн» начнет выполнять полеты из Риги в Москву

Кремль
 

Кремль. Фото: AP/Scanpix

Российская авиакомпания «РусЛайн» с 29 мая начнет выполнять полеты из Риги в Москву, сообщается на сайте международного аэропорта «Рига».

Прямые рейсы в аэропорт Домодедово и обратно будут осуществляться на канадских самолетах «Bombardier CRJ-100/200» шесть раз в неделю.

«РусЛайн» - ведущая авиакомпания в сегменте региональных авиаперевозок в России.

Флот авиакомпании состоит из 20 региональных «Bombardier CRJ-100/200». Маршрутная сеть авиакомпании объединяет более 30 городов России и Европы.

Реклама

Международный аэропорт «Рига» - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR

reklama.vesti.lv

Бусулис презентовал новый альбом в кругу семьи и знаменитостей Showbiz

Бусулис презентовал новый альбом в кругу семьи и знаменитостей

Из телефонов Samsung сделали устройства для кражи денег с карт Hi-Tech

Из телефонов Samsung сделали устройства для кражи денег с карт

Тяжелая болезнь российской актрисы остановила борьбу за квартиру Showbiz

Тяжелая болезнь российской актрисы остановила борьбу за квартиру

4 главных мифа о свойствах чернослива Wo&Men

4 главных мифа о свойствах чернослива

Ученые готовят революцию в борьбе с раком Hi-Tech

Ученые готовят революцию в борьбе с раком

Авиация

Аэропорт

TVNET спрашивает

Часто ли ты сталкиваешься с хамством на дорогах? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
http://alkoutlet.lv

Темы

 