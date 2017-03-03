Российская авиакомпания «РусЛайн» начнет выполнять полеты из Риги в Москву

Российская авиакомпания «РусЛайн» с 29 мая начнет выполнять полеты из Риги в Москву, сообщается на сайте международного аэропорта «Рига».

Прямые рейсы в аэропорт Домодедово и обратно будут осуществляться на канадских самолетах «Bombardier CRJ-100/200» шесть раз в неделю.

«РусЛайн» - ведущая авиакомпания в сегменте региональных авиаперевозок в России.

Флот авиакомпании состоит из 20 региональных «Bombardier CRJ-100/200». Маршрутная сеть авиакомпании объединяет более 30 городов России и Европы.

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Международный аэропорт «Рига» - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии.