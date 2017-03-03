Дуклавс в Брюсселе попытается найти решение по скандальному делу о ловле снежных крабов

Министр земледелия Янис Дуклавс
 

Министр земледелия Янис Дуклавс. Фото: Edijs Pālens /LETA

7 марта министр земледелия Янис Дуклавс обсудит с комиссаром ЕС по морским делам и рыбному хозяйству Кармену Велла возможности решения проблемы с арестованным в январе Норвегией «Senators»,.

Министр будет призывать Еврокомиссию не тянуть с решением этого вопроса, сообщили в Минземледелия.

Судно по-прежнему арестовано, на него наложен штраф, платить который владелец судна отказывается, так как не согласен с этим решением Норвегии.

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Латвия направила Норвегии две ноты.

Норвегия апеллирует к тому, что арестованному судну в Норвегии не была выдана лицензия - у него было только выданное в Латвии разрешение на вылов.

«Мы считаем, что в Европе и Норвегии по-разному интерпретируют международные правовые акты.

Поэтому уверены, что латвийские рыбаки ничего не нарушали и действовали на основании европейского законодательства. Мы будем защищать интересы наших рыбаков», - сказал ранее госсекретарь МИД Андрей Пилдегович.

Латвийское судно было задержано в конце января, в сопровождении береговой охраны Норвегии доставлено к берегу и передано полиции.

Большинство стран, имеющих право вылова в этом регионе, не поддерживают арест латвийского судна и считают его политически мотивированным.

Вылов снежных крабов в регионе Свальбард был начат на основании этого договора и регламента ЕС от 14 декабря 2016 года, который предусматривает, что 20 судов стран ЕС, в том числе 11 латвийских, имеют право ловить снежных крабов в этом регионе.

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