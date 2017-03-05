Минфин за 100 тыс. евро все разъяснит о налогах и коррупции

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/ Images Money

Министерство финансов объявило конкурс на закупку услуг стратегической коммуникации на общую сумму 100 тыс. евро. На эти деньги ведомство планирует информировать о новой налоговой политике и планах борьбы с теневой экономикой.

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Закупка Минфина предусматривает разработку и реализацию информационной стратегии о налоговой политике на 2017-2021 гг., а также о рабочем плане госучреждений по борьбе с теневой экономикой на 2017-2020 гг.

Сумма договора составляет 100 тыс. евро без налога на добавленную стоимость (НДС). 30 тыс. евро (без НДС) будут направлены на разработку и реализацию информационной стратегии, а на размещение информационных материалов в СМИ израсходуют 70 тыс. без НДС.

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Заявки на конкурс можно подавать до 13 часов 20 марта.

Как сообщалось, налоговая реформа, разработанная Минфином, предусматривает снижение ставки подоходного налога с населения до 20%, отмену налога солидарности и сохранение налога для микропредприятий.

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