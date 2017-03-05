Агентство Bloomberg: позиция Латвии в «индексе нищеты» ухудшилась

В ежегодном рейтинге перспектив экономики, составляемом агентством бизнес-новостей Bloomberg, почти все страны посткоммунистической Европы немного приблизились к состоянию «полного беспросвета». К счастью, до абсолютных лидеров им еще далеко.

Аналитики базирующегося в Нью-Йорке Bloomberg рассчитывают Misery Index для 65 государств, экономика которых кажется им интересной. В основе индекса лежат два показателя — инфляция и уровень безработицы. Чем больше значение индекса для конкретного государства, тем неприятнее прогноз для его экономики, и наоборот.

Государства Балтии в Misery Indeх-2017 заметно поднялись по сравнению с прошлым годом. Так,

Латвия переместилась с 27 места на 18-е (и ее Misery Index увеличился с 8,5 до 11).

Эстония, занимавшая 35-ю строчку, теперь делит с Финляндией 25-ю (индекс Эстонии — 7 и 9,7 соответственно).

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Положение Литвы в рейтинге, напротив, улучшилось. Однако дело не в том, что у Литвы дела идут особенно хорошо, а в том, что у других государств, по оценке Bloomberg, они идут еще xуже.

Литва получила в рейтинге 29 место (улучшение по сравнению с 24-м в 2016 году), хотя показатели собственно ее Misery Index ухудшились с 8,9 до 9,5. Объясняя такие перемещения, Bloomberg упоминает в первую очередь инфляцию:

«рост цен в Румынии, Эстонии, Латвии и Словакии стал причиной больших скачков показателей этих стран».

Однако наиболее выраженным этот эффект оказался в Польше: «xотя с момента окончания финансового кризиса страна и жила с постоянно уменьшающейся безработицей, инфляция в январе 2017 года достигла 1,8% — после самого длинного в истории Польши периода дефляции». Результат: Польша взлетела с завидного 45 места на 28, и ее индекс почти удвоился — с 5,7 до 9,6.