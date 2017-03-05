Агентство Bloomberg: позиция Латвии в «индексе нищеты» ухудшилась

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

В ежегодном рейтинге перспектив экономики, составляемом агентством бизнес-новостей Bloomberg, почти все страны посткоммунистической Европы немного приблизились к состоянию «полного беспросвета». К счастью, до абсолютных лидеров им еще далеко.

Аналитики базирующегося в Нью-Йорке Bloomberg рассчитывают Misery Index для 65 государств, экономика которых кажется им интересной. В основе индекса лежат два показателя — инфляция и уровень безработицы. Чем больше значение индекса для конкретного государства, тем неприятнее прогноз для его экономики, и наоборот.

Государства Балтии в Misery Indeх-2017 заметно поднялись по сравнению с прошлым годом. Так,

Латвия переместилась с 27 места на 18-е (и ее Misery Index увеличился с 8,5 до 11).

Эстония, занимавшая 35-ю строчку, теперь делит с Финляндией 25-ю (индекс Эстонии — 7 и 9,7 соответственно).

Реклама

Положение Литвы в рейтинге, напротив, улучшилось. Однако дело не в том, что у Литвы дела идут особенно хорошо, а в том, что у других государств, по оценке Bloomberg, они идут еще xуже.

Литва получила в рейтинге 29 место (улучшение по сравнению с 24-м в 2016 году), хотя показатели собственно ее Misery Index ухудшились с 8,9 до 9,5. Объясняя такие перемещения, Bloomberg упоминает в первую очередь инфляцию:

«рост цен в Румынии, Эстонии, Латвии и Словакии стал причиной больших скачков показателей этих стран».

Однако наиболее выраженным этот эффект оказался в Польше: «xотя с момента окончания финансового кризиса страна и жила с постоянно уменьшающейся безработицей, инфляция в январе 2017 года достигла 1,8% — после самого длинного в истории Польши периода дефляции». Результат: Польша взлетела с завидного 45 места на 28, и ее индекс почти удвоился — с 5,7 до 9,6.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 39900 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR

reklama.vesti.lv

В НАСА предложили проложить туннель до Марса Hi-Tech

В НАСА предложили проложить туннель до Марса

Чтобы избавиться от седых волос, нужна только картошка! Wo&Men

Чтобы избавиться от седых волос, нужна только картошка!

В Uber нашли ошибку, позволявшую ездить бесплатно Hi-Tech

В Uber нашли ошибку, позволявшую ездить бесплатно

«Как Волочкова растолстела»: балерина в купальнике стала моделью Showbiz

«Как Волочкова растолстела»: балерина в купальнике стала моделью

Питбуль спас мальчика, которого мать топила в реке Wo&Men

Питбуль спас мальчика, которого мать топила в реке

TVNET спрашивает

Что означает для тебя гражданство Латвии? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 