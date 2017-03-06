Инвестировав несколько миллионов, владельцы поменяли облик Domina

 

Фото: Artūrs Kapša / LETA

С новым концептом и магазинами тц Domina Shopping планирует в этом году увеличить поток посетителей, пишет в понедельник газета Dienas Bizness.

Уже более полугода в торговом центре новые владельцы. «Когда мы купили Domina, ситуация тут была довольно сложной, и первой нашей задачей стало все привести в порядок. Последовала реконструкция и ротация магазинов, поэтому для тц это будет год перемен, и очень высоких количественно измеримых целей у нас пока нет. В реконструированную зону вложено 5 млн евро, в действующую часть, где улучшено техническое состояние, освещение и фасады магазинов, планируем вложить еще миллион», - говорит руководитель Domina Shopping Дина Бунце.

Она отмечает, что, несмотря на то, что полгода центр работает без продовольственного супермаркета, его оборот составил 52,67 млн евро. По сравнению с годом ранее он вырос на 4,85% (данные без продовольственного супермаркета), но поток посетителей уменьшился примерно на 8%.

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