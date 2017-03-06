Участие в «Astana Expo 2017» обойдется Латвии примерно в 80 тыс. евро

Янис Эндзиньш
 

Янис Эндзиньш. Фото: Edijs Pālens / LETA

Запланированный бюджет участия Латвии в международной выставке «Astana Expo 2017» - примерно 80 тыс. евро, сообщил журналистам председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янис Эндзиньш.

Правда, общая сумма расходов еще может измениться и будет уточнена, добавил он.

В этом году государство не финансирует участие латвийских предпринимателей в выставке в Казахстане, поэтому они финансируют его сами. Минимальные расходы одного латвийского предприятия на участие в «Astana Expo 2017» - 2200 евро, не считая софинансирования из фондов ЕС, на которое могут претендовать участники выставки.

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Участие в выставке подтвердили 10 предприятий, еще примерно с 50 ведутся переговоры о технических деталях.

Латвийской экспозиции в павильоне «Astana Expo 2017» выделено 365 кв. м. На прошлой неделе были согласованы визуальный облик и технические нюансы павильона Латвии, который должен быть сдан в пользование до 26 мая.

Председатель правления АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Эдвин Берзиньш сообщил, что ЛДз окажет финансовую поддержку участию Латвии в выставке и представит на латвийском стенде дружественные природе инновационные решения. Он считает, что ЛДз удастся окупить вложенное в участие в выставке финансирование в десятикратном размере.

Директор латвийского павильона на выставке «Astana Expo 2017» Ансис Эгле рассказал, что лейтмотивом павильона является концепция «Латвия как место встречи». Латвия будет позиционирована как своего рода мост между Западом и Востоком.

Выставка «Astana Expo 2017» будет проходить в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Ее тема - «Энергия будущего».


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