Прибыль банковского сектора в январе - 32,854 млн евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Латвийский банковский сектор в январе заработал 32,854 млн евро, что на 7,1% больше, чем в том же месяце 2016 года, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

Как заявила специалист комиссии по общественным отношениям Агнесе Лиците, в январе с прибылью работали 14 латвийских банков и четыре филиала иностранных банков. Их рыночная доля в общих активах банковского сектора составила 95,5%.

В конце января общий объем активов банковского сектора составил 29,515 млрд евро, что на 0,1% или 19,265 млн евро больше, чем в конце прошлого года.

Реклама

В виде вкладов банки в конце января привлекли 21,12 млрд евро, что на 1,1% или 238,331 млн евро меньше, чем в конце 2016 года.

В первый месяц года уменьшились как вклады местных предприятий и домохозяйств (на 2,9% или 121,4 млн евро и 0,7% или 38,4 млн евро), так и вклады иностранных клиентов (на 0,8% или 70,3 млн евро).

Общий кредитный портфель банковского сектора в конце января составил 15,126 млрд евро, что на 0,02% или 3,283 млн евро меньше, чем в конце прошлого года.

В январе 2016 года общая прибыль банковского сектора составила 30,675 млн евро.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 668 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR

reklama.vesti.lv

Богиня! Экс-супруга Кончаловского полностью разделась на отдыхе Wo&Men

Богиня! Экс-супруга Кончаловского полностью разделась на отдыхе

Ученые увидели, как черная дыра мешает образовываться звездам Hi-Tech

Ученые увидели, как черная дыра мешает образовываться звездам

Рыбин и Сенчукова пожаловались на взрослого сына Showbiz

Рыбин и Сенчукова пожаловались на взрослого сына

Facebook начала тестировать «реакции», включая дизлайк Hi-Tech

Facebook начала тестировать «реакции», включая дизлайк

Что известно о юном фаворите Волочковой Showbiz

Что известно о юном фаворите Волочковой

Банки

Финансы

TVNET спрашивает

Подаете ли вы милостыню? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
86 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
PROJEKTU VADĪTĀJU
PROJEKTU VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 