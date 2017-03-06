Прибыль банковского сектора в январе - 32,854 млн евро

Латвийский банковский сектор в январе заработал 32,854 млн евро, что на 7,1% больше, чем в том же месяце 2016 года, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

Как заявила специалист комиссии по общественным отношениям Агнесе Лиците, в январе с прибылью работали 14 латвийских банков и четыре филиала иностранных банков. Их рыночная доля в общих активах банковского сектора составила 95,5%.

В конце января общий объем активов банковского сектора составил 29,515 млрд евро, что на 0,1% или 19,265 млн евро больше, чем в конце прошлого года.

Реклама

В виде вкладов банки в конце января привлекли 21,12 млрд евро, что на 1,1% или 238,331 млн евро меньше, чем в конце 2016 года.

В первый месяц года уменьшились как вклады местных предприятий и домохозяйств (на 2,9% или 121,4 млн евро и 0,7% или 38,4 млн евро), так и вклады иностранных клиентов (на 0,8% или 70,3 млн евро).

Общий кредитный портфель банковского сектора в конце января составил 15,126 млрд евро, что на 0,02% или 3,283 млн евро меньше, чем в конце прошлого года.

В январе 2016 года общая прибыль банковского сектора составила 30,675 млн евро.