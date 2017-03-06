Нацблок обеспокоен: «демпинговые» зарплаты могут вытеснить местных рабочих

 

Фото: AP/Scanpix

Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ предлагает установить в нормативных актах требование выплачивать иностранцам по крайней мере среднюю зарплату по стране, чтобы они не вытесняли местных работников.

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Коалиционные партии обсудят эту инициативу на сегодняшнем совещании.

Как пояснил агентству ЛЕТА сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Гайдис Берзиньш, предложенная Министерством внутренних дел зарплата иностранцев, которые работают в Латвии, должна соответствовать средней зарплате в конкретной отрасли.

Партия предлагает дополнить эту норму тем, что зарплата не может быть меньше средней по стране.

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ВЛ-ТБ/ДННЛ считает это необходимым для того, чтобы «демпинговые» зарплаты не вытеснили местных рабочих.

Премьер-министр Марис Кучинскис сказал, что вопрос еще нуждается в обсуждении.

В Латвии в 2016 году средняя брутто-зарплата составляла 859 евро.

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