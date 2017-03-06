Нацблок обеспокоен: «демпинговые» зарплаты могут вытеснить местных рабочих

Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ предлагает установить в нормативных актах требование выплачивать иностранцам по крайней мере среднюю зарплату по стране, чтобы они не вытесняли местных работников.
- Новая налоговая реформа: как изменятся зарплаты в 430, 700, 1000 и 1500 евро 28 февраля 2017 г.
Коалиционные партии обсудят эту инициативу на сегодняшнем совещании.
Как пояснил агентству ЛЕТА сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Гайдис Берзиньш, предложенная Министерством внутренних дел зарплата иностранцев, которые работают в Латвии, должна соответствовать средней зарплате в конкретной отрасли.
Партия предлагает дополнить эту норму тем, что зарплата не может быть меньше средней по стране.
ВЛ-ТБ/ДННЛ считает это необходимым для того, чтобы «демпинговые» зарплаты не вытеснили местных рабочих.
Премьер-министр Марис Кучинскис сказал, что вопрос еще нуждается в обсуждении.
В Латвии в 2016 году средняя брутто-зарплата составляла 859 евро.Еще по этой теме