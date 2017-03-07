Премьер: перемены в «airBaltic» нацелены на укрепление авиакомпании

Все перемены последнего времени в авиакомпании «airBaltic» нацелены на ее укрепление, и никаких проблем там нет, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» премьер-министр Марис Кучинскис.

Как сообщило вчера вечером ЛТВ, принадлежащие немецкому инвестору Ральфу Дитеру Монтагу-Гирмесу акции «airBaltic» перешли в собственность датского предпринимателя Ларса Туэнсена.

Принадлежащее Монтагу-Гирмесу «Aircraft Leasing1» купило акции авиакомпании менее года назад за 52 млн евро.

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Кучинскис не стал рассказывать, какие решения примет сегодня правительство в связи с «airBaltic», потому что это засекреченная информация.

На вопрос, почему на заседание приглашены представители служб безопасности, он ответил, что так происходит не впервые, потому что «airBaltic» является стратегически важным предприятием для государства.